國台辦連2天拿台灣光復節做文章 陸委會拿馬英九回嗆

國國台辦連兩天對台灣不紀念光復節大做文章，昨天稱「賴清德當局」以此構建「台獨史觀」，今天則批試圖抹除台灣同胞對抗戰的記憶，顯露「謀獨抗中」的本性。對此，陸委會回嗆，對於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，前總統馬英九也曾強調8年抗戰是中華民國政府主導，中共的參與非常有限。（資料照）

2024/10/26 15:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦連2天對台灣不紀念光復節大做文章，昨天稱「賴清德當局」以此構建「台獨史觀」，今天則批試圖抹除台灣同胞對抗戰的記憶，顯露「謀獨抗中」的本性。對此，陸委會回嗆，對於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，前總統馬英九也曾強調8年抗戰是中華民國政府主導，中共的參與非常有限。只要中共體制不改，談再多的歷史，文化或民族大義都對台灣人民没有吸引力。

總統賴清德昨赴金門主持古寧頭戰役紀念活動強調，「不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來」。中國國台辦昨批評「賴清德當局」堅持台獨分裂立場，鼓吹互不隸屬「兩國論」，不對台灣光復進行紀念，且一再宣揚荷蘭殖民台灣的「台南400年」和日本殖民台灣的50年，以此構建「台獨史觀」。

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國台辦發言人朱鳳蓮今天又稱，10月25日是台灣光復79週年紀念日。在這樣的重要時刻，賴清德一方面對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談，試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲中國內戰的歷史，以「民主對抗威權」的敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽，再次暴露「謀獨抗中」。

朱鳳蓮聲稱，希望台灣民眾本著對歷史、對民族負責的態度，「站在歷史正確的一邊」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，與大陸一起維護台海和平穩定，共同追求和平統一的未來。

對此，陸委會表示，對於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事毫無貢獻。中共奢談抗戰，不但是扭曲史實，更是對中華民國的污辱。馬前總統也曾強調8年抗戰是中華民國政府主導，中共的參與非常有限。

陸委會說，賴總統在金門對歷史的描述，符合客觀史實，並重申台澎金馬的未來不容外部勢力干預，這是我方的嚴正立場與堅定決心。台灣人民將共同守護中華民國主權，以及台灣民主自由憲政體制。陸委會再次強調，兩岸的根本問題在於一邊專制獨裁，一邊自由民主。只要中共體制不改，談再多的歷史，文化或民族大義都對台灣人民没有吸引力。

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