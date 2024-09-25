中國「全過程人民民主」嗆台假民主 陸委會：全過程人民痛苦

中國共產黨實施一黨專政，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日卻大談「全過程人民民主」，宣稱兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。（翻攝直播）

2024/09/25 19:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國共產黨實施一黨專政，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日卻大談「全過程人民民主」，宣稱兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。她更質疑「民進黨當局」所謂民主，完全是為台獨服務的假民主。陸委會反批，在中共全面監控、高壓統治之下，所謂的「全過程人民民主」，實際上是「全過程人民痛苦」。

朱鳳蓮於國台辦例行記者會表示，發展「全過程人民民主」是中國式現代化的本質要求之一。「全過程人民民主」是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。

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朱鳳蓮聲稱，中國實行人民代表大會制度的政體，實行中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度等基本政治制度。在全過程人民民主實踐中，全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，依法通過各種途徑和形式管理國家事務，是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」。

朱鳳蓮更嗆聲，民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是用來解決人民需要解決的問題的。反映民意的民主才是真正的民主，為老百姓謀福利的民主才是真正的民主。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

她批評，「民進黨當局」為了謀求一黨私利，打著「民主對抗威權」的幌子惡意抹黑攻擊中國，操弄「抗中保台」，升高兩岸敵意對抗，損害台灣民眾利益福祉，這是背離民主的本質；箝制輿論，製造「綠色恐怖」，這是踐踏民主的精神。「民進黨當局」所謂的民主，完全是為台獨服務的假民主。

對此，陸委會表示，眾所皆知，中共堅持「一黨專政」，其政權並非由全體人民循民主選舉程序所授予，雖號稱透過「人民代表大會」與「政治協商會議」達到所謂「人民民主專政」，惟其人大代表與政協委員均係由中共控制、挑選之下產生，人大僅為橡皮圖章，政協淪為民主花瓶。

陸委會直指，中國民眾缺乏參與公共事務的管道，對政策制定毫無影響力。我們認為，在中共全面監控、高壓統治之下，所謂的「全過程人民民主」實際上是「全過程人民痛苦」。

陸委會強調，近30年來，中華民國台灣歷經3次政黨輪替、8次總統直選，已成為成熟的民主國家，受到國際社會高度推崇和讚許。然中共除以「民主」粉飾其極權壓迫本質，更大言不慚、扭曲事實批判台灣民主政治正常運作，加劇兩岸對立。

陸委會呼籲，中共應反思體制缺陷，推動政治改革，惟有落實民主，保障人權；認知兩岸體制差異，尊重台灣主流民意，方有助於促進兩岸良性互動。

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