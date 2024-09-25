為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    34項農產品免關稅遭中國取消 陸委會：應透過WTO或既有協議溝通

    陸委會說，兩岸貿易相關問題，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。（資料照）

    陸委會說，兩岸貿易相關問題，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。（資料照）

    2024/09/25 19:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布，9月25日起取消台灣34項農產品零關稅。陸委會日前呼籲，兩岸應透過WTO機制來談，國台辦發言人朱鳳蓮今天反嗆，兩岸協商的基礎是九二共識，不是WTO框架與規範；陸委會回應，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。

    朱鳳蓮於國台辦記者會指稱，「民進黨當局」企圖通過世界貿易組織相關機制來商談有關問題，完全是圖謀將台灣問題國際化，包藏台獨禍心。

    朱鳳蓮說，兩岸協商的基礎是九二共識，而不是世界貿易組織（WTO）框架與規範。中方之前對產自台灣的34項農產品進口實行零關稅，是基於踐行「兩岸一家親」理念，推動兩岸貿易正常化推出的措施。但「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，阻礙兩岸交流合作，並單方面限制中國1000多項農產品輸入台灣，這是問題癥結所在。

    對此，陸委會表示，中方停止對台灣34項農產品零關稅，是基於政治理由，顯然是將貿易當成武器，把優惠措施當成脅迫工具。政府已一再提醒不能依賴所謂中共「善意」。事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。

    陸委會指出，中方曾於去年4月透過WTO管道通知我方貿易壁壘調查案，是不爭的事實。本會呼籲中方，兩岸貿易相關問題，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播