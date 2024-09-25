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    中國已成邪惡國家軸心 曹興誠：和談討饒將增加中共犯台信心

    前聯電董事長曹興誠表示，面對中共威脅情勢，台灣有一些人主張要去和談，這是非常危險的。去和談只會示弱和討饒，反而會增加中共進攻台灣的信心和決心。 （翻攝《知定講堂》YouTube頻道）

    前聯電董事長曹興誠表示，面對中共威脅情勢，台灣有一些人主張要去和談，這是非常危險的。去和談只會示弱和討饒，反而會增加中共進攻台灣的信心和決心。 （翻攝《知定講堂》YouTube頻道）

    2024/09/25 19:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府明天將首度召開「全社會防衛韌性委員會」，著重強化台灣的防衛韌性。前聯電董事長曹興誠今日在最新影片中指出，今後除非中共垮台解散或修改其企圖吞併台灣的憲法，否則不會停止對台騷擾，會不停測試台灣的防衛能力，若中共認為台灣防衛能力鬆散薄弱，就可能真正對台發動軍事攻擊。

    曹興誠表示，面對中共威脅情勢，台灣有一些人主張要去和談，這是非常危險的。和談能讓中共修改憲法嗎？如果不能讓她們修改侵略台灣的憲法，去和談只會示弱和討饒，這樣反而會增加中共進攻台灣的信心和決心。

    曹興誠批評，2018年中共修改憲法，讓中國領導人習近平可以終身獨裁，習近平也悍然帶領中共走向軍國主義向外擴張的道路。中共不僅於2018年修改憲法毫不遮掩侵略台灣的意圖，並且於2022年鼓勵俄羅斯侵略烏克蘭，2024年協助伊朗、哈瑪斯攻擊以色列，同時不斷在中印邊境和菲律賓沿海製造衝突，這些都表明中共國已經成為世界的亂源，邪惡國家的軸心。

    曹興誠說，美國、日本等自由國家，其民意對中共國都高度敵視，政府對中共的野心也有高度警覺，因此不斷舉行聯合軍事演習，以增加防衛中共侵略的韌性。

    他強調，台灣現在若向中國屈服，加入邪惡軸心，那將與自由世界為敵，而帶來毀滅。如果台灣加強反共意識，強化全民防衛韌性，誓死保衛國家，就可以和世界站在同一陣線得到大力支援，進而保住自己的家園，讓台灣成為自由之地、勇者之鄉。

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