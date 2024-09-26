獨家》京華城案給容積獎勵20％前 柯文哲早插手392％變560％

2017年5月3日的市長室會議紀錄，柯文哲主持的會議決議為「京華城基準容積疑義案，請都發局就當年資料……做成行政處分並正式上網公告及函覆京華城」，還寫明「上網公告前，先至市長室會議報告」，列管3個月。（記者何玉華攝）

2024/09/26 06:13

首次上稿 09-25 22:53

更新時間 09-26 06:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市京華城容積率從560％暴增到840％，檢廉調查京華城自提創設容積獎勵項目拿到20％容獎，疑有不法，將威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、副市長彭振聲及議員應曉薇等人收押，而一份最新曝光的資料顯示，早在監察委員劉德勳提出容積率應為560％前，柯文哲就已插手關切，指示都發局直接用行政處分方式上網公告京華城容積率。

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京華城基地於1991年申請工業區變商業區，捐贈基地面積30％為公園廣場用地，當時計畫書載明容積率為392％（70％×560％）；但京華城自2010年起，多次陳情認為容積率仍應為560％，前市長郝龍斌堅持不符1991年的計畫書規定，未同意，直到柯文哲上任後，監察委員劉德勳在2017年8月提出審核意見，台北市都市計畫委員會在2017年12月21日會議「尊重」監察院意見，通過修訂容積率為560％。

檢方近日傳喚威京集團都市計畫顧問、鼎越開發公司董事林青及台北市前都發局長林洲民，林洲民任職於2014至2018年間，當時爭議為基準容積是392％或560％，國民黨台北市議員游淑慧受訪說，檢方可能已察覺20％容獎的「前傳」也有問題。

游淑慧說，她重新檢閱市府提供的資料，發現一份2017年5月3日的市長室會議紀錄，柯文哲主持的會議決議為「京華城基準容積疑義案，請都發局就當年資料……做成行政處分並正式上網公告及函覆京華城」，還寫明「上網公告前，先至市長室會議報告」，並且慎重地將案件列管3個月。

但主管都發局業務的副市長林欽榮卻未出席這場會議。而這場市長室會議早於監察院2017年8月7日提出的容積率審核意見，顯見柯文哲對於京華城的容積率早有定見。而在這場會議中柯文哲指示用行政處分方式處理，不採都委會程序審議，與後來8月沈慶京到市府拜會所提出的要求不謀而合。

民進黨議員洪健益日前曝光疑似威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎寫給曾任柯文哲市長辦公室主任的蔡壁如的陳情信，希望「8月3日之後約時間」，蔡壁如在8月1日給林洲民的便簽「京華城希望希望安排和林副市長拜會 你在場」。接著沈慶京及林青於8月18日到都發局，林欽榮、林洲民及都發局副局長張剛維在場，與蔡壁如便簽的內容相符。

2017年5月3日民眾黨主席柯文哲台北市長任內的市長室會議紀錄。（記者何玉華攝）

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