若接受一中原則三段論 陸委會：不會有中華民國存在餘地

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2024/09/26 19:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正日前指出，若接受九二共識，就代表承認「台灣是中華人民共和國的一部分」。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨回應，九二共識是各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，充分體現兩岸中國人「求同存異」的政治智慧。對此，陸委會發言人梁文傑今日強調，一中原則就是三段論，如果接受的話，就不會有中華民國存在的餘地。

梁文傑於例行記者會表示，所謂一個中國原則，北京方面在國際對外說法永遠是三段論，就是世界上只有一個中國，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。所以在一中原則下，完全沒有中華民國存在的空間，所以我方對九二共識或一中原則，或是一國兩制的說法也好，「我們不再去糾纏這些文字遊戲」。

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梁文傑強調，事實上，中共領導人習近平今年以來接見過80幾個國家的領導人，每一次在公報或新聞稿上都會反覆強調一中原則，這個一中原則就是三段論，「如果我們接受的話，就是不會有中華民國存在的餘地」。

另一方面，國共高層持續接觸，中國國台辦主任宋濤25日在遼寧瀋陽，會見中國國民黨副主席連勝文一行。

中共官媒報導，宋濤宣稱，願同國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，持續推動兩岸交流合作，反對台獨分裂和外來干涉，為台海謀和平、為同胞謀福祉、為國家謀統一、為民族謀復興；連勝文則說，國民黨將基於九二共識、反對台獨的共同政治基礎，繼續推動兩岸交流合作。

對此，梁文傑表示，對於連勝文副主席的立場和言論，大家都非常了解，「我們沒有特別評論」。

另外，前《央視》記者王志安來台上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，以調侃語氣及動作訕笑民進黨不分區立委提名人、罕病律師陳俊翰，遭質疑消費身障人士，因違規上政論節目，被移民署禁管5年不得來台。王提出訴願被駁回後，近日揚言將告移民署。

梁文傑說，當年是來台行為與申請目的不符，被處5年不能來台處罰，後來王向行政院訴願被駁回，訴願之後當然可以去打行政訴訟，若王要打行政訴訟，「我們不會有特別意見」。

中國國台辦主任宋濤25日在遼寧瀋陽，會見中國國民黨副主席連勝文一行。 （圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

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