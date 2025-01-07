為2歲兒監護權起口角 男刺傷前妻攜子逃逸3小時落網

李男為了2歲兒子監護權持刀刺傷前妻後逃逸，警方於3小時內在新北市新莊區將其逮捕，並順利帶回2歲男童。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/07 17:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市李姓男子與葉姓前妻今天下午相約在永和區一間超商前，談論2歲多兒子監護權問題，疑因意見不合爆發口角，李男竟持刀刺傷葉女後，載著2歲兒逃逸，警方獲報先將葉女送醫救治，並在3小時內於新莊區將李男查緝到案，所幸2歲男童毫髮無傷。

據了解，李男與葉女2人離婚後，法院協議將兒子監護權交由男方，不過葉女仍時常探望兒子，也會帶兒子出遊，但葉女4日將2歲兒子帶離開後，5日未依約定將兒子帶回給李姓前夫，火冒三丈的李男今致電葉女相約碰面。

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警方調查，葉女今天下午帶著兒子到永和區永和路超商與前夫碰面時，又與李男為了兒子的監護權大吵，李男盛怒之下持預藏的水果刀，朝葉女揮砍，造成其左肩、左手臂、右手虎口及右臀各有1公分刀傷，而李男行兇後騎機車載著兒子逃逸。

據指出，警消趕抵時，將葉女包紮後送往醫院救治，所幸沒有生命危險，同時調閱多支監視器，尋獲李男所棄置的機車並掌握行蹤，於下午4時30分時許，在新莊民安路一間賣場逮捕李男，而男童則毫髮無傷，警詢後，將李男依殺人未遂、傷害罪嫌偵辦。

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