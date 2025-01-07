三重建案損鄰協調會 建商允信託保障住戶權益

新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，建商現場發放慰問金。（記者羅國嘉攝）

2025/01/07 17:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重六張街民宅倒塌，市府與建商莘聖建設、受災戶今（7日）在三重區公所開協調會。建商於會議指出，允諾透過信託方式，誠心誠意處理此次事故，建商總經理趙建勳會後並向住戶發放每戶20萬元慰問金，租客也有3萬元。

由市府主辦，邀184號、190號主要倒塌受災戶，以及建商，今天下午2點30分左右，在三重公所舉行協調會，不過此次會議不開放媒體進場，但記者從門外聽內部現場狀況，並無爭吵等聲音，並由每位災戶與租客一一說明自己的訴求；會議於3點50分左右結束，長達1小時多。此外，會議結束後建商也致贈屋主與租客慰問金，雖然金額保密到家，但據了解，一戶慰問金約20萬元，租客則有3萬元的慰問金。

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190號1樓租客在會議上指出，電腦硬碟有些存放高中至今的資料，現在無法量化，到底這些費用要怎麼計算？184號租客也說，目前偏向補助與補償屋主，但者兩棟有很多租客，權益也應該受到保障。

會中官員也指出，目前184號5樓還有房貸，建商對於這些項目，也應該協助處理；建商則表示，會再向銀行協商。

至於整體會議，不少住戶仍不發表意見，不過190號張姓房東則向媒體透露，建商態度不錯，且有給予20萬慰問金、有設窗口及信託基金保障，但對於今日協調會內容僅是初步，若要較詳細的賠償細節，要等二次協調說明才知道。

新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

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