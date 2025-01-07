為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三重建案損鄰協調會 建商允信託保障住戶權益

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，建商現場發放慰問金。（記者羅國嘉攝）

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，建商現場發放慰問金。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/07 17:46

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重六張街民宅倒塌，市府與建商莘聖建設、受災戶今（7日）在三重區公所開協調會。建商於會議指出，允諾透過信託方式，誠心誠意處理此次事故，建商總經理趙建勳會後並向住戶發放每戶20萬元慰問金，租客也有3萬元。

    由市府主辦，邀184號、190號主要倒塌受災戶，以及建商，今天下午2點30分左右，在三重公所舉行協調會，不過此次會議不開放媒體進場，但記者從門外聽內部現場狀況，並無爭吵等聲音，並由每位災戶與租客一一說明自己的訴求；會議於3點50分左右結束，長達1小時多。此外，會議結束後建商也致贈屋主與租客慰問金，雖然金額保密到家，但據了解，一戶慰問金約20萬元，租客則有3萬元的慰問金。

    190號1樓租客在會議上指出，電腦硬碟有些存放高中至今的資料，現在無法量化，到底這些費用要怎麼計算？184號租客也說，目前偏向補助與補償屋主，但者兩棟有很多租客，權益也應該受到保障。

    會中官員也指出，目前184號5樓還有房貸，建商對於這些項目，也應該協助處理；建商則表示，會再向銀行協商。

    至於整體會議，不少住戶仍不發表意見，不過190號張姓房東則向媒體透露，建商態度不錯，且有給予20萬慰問金、有設窗口及信託基金保障，但對於今日協調會內容僅是初步，若要較詳細的賠償細節，要等二次協調說明才知道。

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

    新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播