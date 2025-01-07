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    歌手邱軍疑酒駕肇逃撞死人 檢複訊3小時後聲押禁見

    基隆地檢署偵訊邱軍近3小時後，認定邱涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵訊邱軍近3小時後，認定邱涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

    2025/01/07 18:09

    〔記者林嘉東／基隆報導〕歌手邱軍去年底駕車行經基隆市信一路時，撞死路邊排班李姓運將後肇事逃逸，不僅未向死者家屬表達歉意，甚至未公開露面道歉。基隆地檢署今天下午傳訊他到案釐清是否酒駕肇事後逃逸。檢察官近3小時後，認定邱涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

    基隆地檢署承辦檢察官劉星汝為盡速釐清邱軍是否酒駕肇事後逃逸，發傳票通知邱軍今天下午3時到基隆地檢署偵訊，並指揮基隆市警二分局偵查隊通知他須準時出庭；邱軍下午搭基隆市警二分局偵查隊偵防車抵達基隆地檢署，下午2時56分步入基隆地檢署時，頭戴黑色帽子，戴著口罩，不發一語，走進4樓第8偵查庭。

    檢察官複訊至傍晚5時45分後，認定邱涉犯刑法第185條之4第1項駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、與第276條之過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

    邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕車行經基隆市信一路時，撞及2名站在路旁聊天的排班司機後肇事逃逸，其中一名李姓司機7日後傷重不治。警方訊後將邱依肇事逃逸、過失致死等罪將邱軍函送基隆地檢署偵辦。

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