確有國人申辦中國身分證！ 調查局：依法函送內政部查處

反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源（左）合作推出「中國統戰紀錄片」，下集揭露逾20萬台灣人辦妥中國身分證。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

2025/01/08 17:37

〔記者王定傳／台北報導〕網紅八炯自製的中國統戰紀錄片下集揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，調查局獲悉後極為重視，認此舉不單純是違反法令，更涉及國家認同等國安問題，為避免國安破口，立即召開會議瞭解相關情形並採對應作為，經查確有部分國人領有「中華人民共和國居民身份證」或「居民戶口簿」，將依法函送主管機關內政部依職權查處。

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集揭露中共以優渥條件誘騙台灣人辦理中國「銀行卡」、「身分證」和「居住證」（簡稱「三證」），強調辦身分證能藉此獲得中國貸款，還可用資金在台創業，還宣稱兩岸發生衝突時會比較安全，更有中間人透露，台灣有10萬、20萬人參辦中國身分證。

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調查局表示，目前已查知確有部分國人領有「中華人民共和國居民身份證」或「居民戶口簿」，調查局將依法函送主管機關內政部依職權查處，同時呼籲國人切莫落入統戰陷阱，應提高警覺，務須認清中共透過「赴中旅遊、落地招待」、「取得台胞證、居住證以便利在中生活、經商」等手段，逐步拉攏國人，混淆國人的主權認同意識。

調查局指出，國人在中國設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身份證」，依兩岸人民關係條例規定，將由戶政機關註銷其在台灣的戶籍，並因此喪失其在台灣選舉、罷免等公民權，以及其他已在台灣設有戶籍才可以享有的相關權利，包含健保、長照資格等均將受影響，且原本的責任及義務並不會因此喪失或免除，國人在台所得將成為中國課徵目標，中國將隨時對其採取法律訴追，影響極為重大。

調查局除召開會議瞭解相關情形並採對應作為，以反制中共對台統戰滲透作為外，並強調將全力捍衛國家安全，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯，更要維護民眾最大的權益。

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