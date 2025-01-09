川普慶賀團+1人？江啟臣也要去 外交部盼藍委自己喬

賴清德總統指派立法院長韓國瑜率立委團赴美出席新任總統就職典禮，外交部本週突收到立法院來函，立委團人數多增一位，立法院副院長江啟臣也列於名單中。（資料照）

2025/01/09 08:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統當選人川普將於20日正式就任，為彰顯重視台美關係，賴清德總統指派立法院長韓國瑜率立委團赴美出席新任總統就職典禮。原本隨行朝野立委名單與人數都已確定。但據了解，外交部本週突收到立法院來函，立委團人數多增一位，「立法院副院長江啟臣也列於名單中」，安排上已造成駐外單位困擾。

外交部昨函覆立法院說，希望基於對台美關係的重視與對美國新政府的祝賀，於現有8位立委裡「調整團員組成」。相關人士說，江啟臣應與其他出席國民黨立委協調更替。

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賴清德總統指派韓國瑜率朝野立委團赴美出席新任總統就職典禮。團員還包括國民黨立委為李彥秀、柯志恩、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，民眾黨立委陳昭姿等8位，基於對美國行政程序尊重，台美默契是固定人數總額。

針對江啟臣也「趕報名」隨團，外交部昨函覆立法院指出，此次團員數甚為有限，且基於台美長期友好默契，並參照往年組團規模效益，以及各項活動的順暢，團員名單也經向韓院長確認同意，而已展開相關行政安排與籌劃行程，外交部希望新增報名，能於現有8位立委裡「調整團員組成」。換言之，相關人士認為，由於朝野立委名單是按政黨比例，江啟臣應與其他出席國民黨立委協調更替。

立法院正副院長1/18都要出國

此外，立法院本會期將在1月21日休會，但今年度中央政府總預算尚未審竣。由於韓國瑜將在18日率朝野立委團出席美國新任總統就職典禮，面對江啟臣「趕報名」要隨團，正副院長都不在立法院情況下，為掌控議事，國民黨團在總預算案已有「趕進度」壓力。

對於韓國瑜與江啟臣屆時可能要共同前往美國，相關人士說，按照最資深立委主持院會的慣例，恐由民進黨團總召柯建銘來當，這應該是藍白兩黨都不願意看到的情況。因此藍營希望能盡早完成重要議案，防範變數。

柯建銘憂審預算進度 傅崐萁保證一定審完

針對總預算案進度，柯建銘昨出席民進黨中常會時說，立法院排定1月21日休會，總預算案恐沒辦法審完，司法及法制委員會今天才要排審法務部預算，整體進度相當落後，另外還有前瞻預算和台電預算案要處理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，目前多數委員會皆陸續審議完畢；下一階段是協商各委員會所保留的提案，其中以司委會最多，恐加重黨團協商負荷。

不過，國民黨團總召傅崐萁掛保證，會期結束前一定將總預算案審查完畢。他說，雖然民進黨團和行政院用各種方式來刁難立法院，干擾議事還提覆議，甚至癱瘓院會和委員會，希望延宕整個總預算審查時程，但他不會讓民進黨用任何方式來杯葛，導致總預算無法如期完成。

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