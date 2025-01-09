狼來不來？海纜案掀「侵台」論戰 王立：台灣恐多一批「巨嬰」

喀麥隆籍中國貨輪「SHUNXIN39」拖斷中華電信海底電纜。（翻攝資料照）

2025/01/09 06:43

首次上稿 00:11

更新時間 06:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國位於基隆港外海的國際海纜遭喀麥隆籍「順興39號」（Shunxin 39或Shunxing 39）貨輪拖斷，外界質疑這是中國權宜船「掛牌肇事」。《阿共打來怎麼辦》作者王立說，多數台灣人沒有意識到，過去10幾年主觀上中國要對台動手的次數有多少，這次我方海底電纜被切斷，引發許多人討論，「這次會不會真打，還是又虛晃一招？我不知道。我只知道，如果今年是假的，那台灣人只會又多一批覺得『狼來了』的巨嬰。」

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王立在臉書發文說，「海底電纜被切斷這件事，引發許多人對戰爭的討論，也有人長期說要打仗了，只有台灣人不知道。是嗎？『是！』就戰略上來說，想不想、能不能、會不會，3樣是分開的。你有沒有『意圖這樣做』，跟『能力可以做』，與『會去執行』，本就是有關連但沒必然。但在台灣的討論中，三者是混淆的，或者說刻意混亂，只有混亂才能促成鬼扯的空間。『中國侵略台灣的意圖，全世界都知道，有沒有武裝侵略的能力，有但不多，所以會不會執行？不會。』」

他接著說：「中國會不會動手，不是取決於意願，更不是能力足夠與否，而是客觀上『有無好處』。如果打了有好處，那就算輸了也無所謂，因為所謂的好處是以共產黨的角度來看，不是國家。這就是台灣人在判斷中國行為上會失準的理由，以及投共網紅被對岸爆擊的原因。中國人也許在道德上不符合現代標準，但很清楚『會輕易背叛自己國家者不可相信』，所以遇到背叛投共者，可以騙一騙，事後絕對是宰掉，誰會信任這種賣友求榮者。」

王立認為，中國還是會想打台灣，「因為這一年多來，客觀上的『勢』是這樣走，原因大致有3條。從美日的軍隊部署，中國的國內狀況，還有台灣的內部政治動盪。美日的調度，公開新聞都有，人家是依照自己軍隊的最佳方式處理，不是依照台灣人的感受。台灣人如果無法分辨，他國的最佳利益與台灣的利益，並不是重合的，就會一直犯下這種『別人應該要替我死才叫做友情』的錯誤。」

「中國的內部，說穿了就是，養兵千日用在一時，花了國家數兆資源打造的藍水海軍，現在如果不用，其他派系怎麼看？耍花槍騙錢嗎？那結果就不管是因為打仗被殲滅，還是其他政治敵手砍預算，都是要灰飛煙滅的，那不如掌握主動。台灣就更不用說了，但歸根究底，就是台灣人沒有意識到，對其他有研究的國家來說，台灣民眾信不信『解放軍的直升機母艦與空降部隊正在海峽集結，只是純粹的演習，台灣政府不准先發制人，這是挑釁，整天只想戰爭』。」

「相信這類說詞的比例越高，那中國動手的機率就越大。說穿了，解放軍不具備正面進行渡海侵略成功的能力，把軍事面放大到國際政治、經濟，那就更不行。所以只能依靠過去數十年的唯一成功手段－『讓敵人內亂後趁虛而入』。」

最後王立說，「很可惜的是，台灣人多數沒有意識到，過去十幾年，習維尼主觀上要對台動手的次數有多少。但受限於國內制衡、軍方反對、外國勢力干預，還有台灣表現出的抵抗意志，最後都沒成。反倒是因為都沒成，產生了天塌下來有別人擔的巨嬰心態。這次會不會真打，還是又虛晃一招？我不知道。我只知道，如果今年是假的，那台灣人只會又多一批覺得『狼來了』的巨嬰。」

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