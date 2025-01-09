「冬季青鳥」到台中 陳柏惟現身究責「濫權立委」

前立委陳柏惟現身立委羅廷瑋等5名藍委霸免連署會場。（記者黃旭磊攝）

2025/01/09 06:19

〔記者黃旭磊／台中報導〕「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」8日晚間在台中市舉行，前立委陳柏惟說，當年他與前高雄市長韓國瑜被選民罷免是「我看你不爽，你看我討厭」，也有人說是「仇恨式罷免」，但這次是「大規模、地毯式」針對「解散國會」議題罷免行動，是因為國民黨、民眾黨團不願說實話，預期將吸引更多選民關心。

昨晚這場是「濫權立委究責會」第4站，在台中樂成宮廣場登場，主辦單位估計超過800人到場，冒寒風聽歌手「閩南狼」陳柏源、經濟民主連合智庫召集人賴中強及台灣公民陣線執委羅宜等人演說，現場設置台中市5名國民黨立委包括羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、楊瓊瓔及顏寬恒罷免連署攤位，吸引上百人拿出身分證連署罷免同意書，志工協助持拐杖銀髮族辦手續；「閩南狼」演說時稱「上屆立委選了黃健豪」，現在絕不會投給傾共產黨的政黨。

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陳柏惟稍晚到場，身為台中市唯一曾遭罷免立委，記者在會後問及「對於台中多名立委可能遭罷免」看法？陳柏惟說，過去包括他、前立委林昶佐及前高雄市長韓國瑜被罷免，比較像是「我看你不爽，你看我討厭」，也有人說是個人立場罷免，這次是大規模地毯式針對解散國會議題做選舉罷免行動，是整個國會包括國民黨、民眾黨團不願說實話。

陳柏惟批評說，占立院多數的藍白黨團不說實話，這邊搬3000億元的財政收支劃分法，那邊搬600億元的警察退休，接下來還有（刪除）國防預算及社會福利，讓中央沒錢，難道這是大家想要的嗎？這些討論過程難道不應該在國會立法程序被揭露嗎？「看到我的罷免，大家會想到仇恨式罷免，看到冬季青鳥行動想到國會議題，完全不一樣會有更多人關心。

針對罷免行動，羅廷瑋回應，罷免是民主國家中民眾行使權力的一種方式，未必是件壞事，但罷免理由要合理；黃健豪表示，尊重不同立場的聲音；廖偉翔則說，真相也會越辯越明；楊瓊瓔說，民進黨選輸了，利用低罷免門檻作政治鬥爭工具，國民黨立委會正面迎戰。顏寬恒得知晚間有罷免活動，未發表看法。

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