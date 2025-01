民眾黨號召1/11抗議司法對阿北不公 發英文信告洋狀慘被嘲諷

2025/01/09 00:29

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見,白營主張司法不公,將於本月11日司法節在自由廣場舉辦「釘孤枝」遊行,週三(8日)還在X平台以英文發公開信告洋狀,結果遭網友嘲諷。

民眾黨8日在X平台以英文發表公開信稱,「不管你喜不喜歡柯文哲,有些事我們想告訴你。我們今天之所以寫信給各位,是因為民主與法治是屬於這個國家每一位成員所共同擁有的資產與權利。然而這些本來就應該屬於你們的珍貴權利,現在正面臨威脅。這些得來不易的成就,都是台灣民主鬥士的血汗與淚換來的,他們跨越黨派疆界,努力擺脫戒嚴的桎梏,將台灣從威權統治中解放。正因他們的犧牲,才奠定以民主、法治、多元與開放為基礎的社會。如今的台灣,擁有宜居的城市與和諧多元的社群,這是一項必須守護的珍寶。」

民眾黨聲稱,「這顆得來不易的民主果實,正遭到新威權主義如白蟻般的侵蝕,民主出現裂縫,使威權主義有了捲土重來的機會。昔日以正義和傾聽民意聲音自居的民進黨,奪取權力後變成了自己曾經所反對的壓迫者,他們與其親信及執法人員聯手,在司法、檢調與媒體間密切配合下,讓審判成為荒謬的權力秀。選擇性起訴、濫用權力以及透過監禁、誹謗與迫害來讓異議噤聲,這已經動搖了法律之前人人平等與公正的根本原則。」

公開信指,「在一間不到2平方公尺、昏暗且寒冷的牢房裡,他(指柯文哲)忍受種種折磨,只為等待真相大白。他心裡沒有憤怒或怨恨,只求一次公正的審判。可是在這個新威權政府眼中,他的存在本身就等於威脅,他的自由被剝奪,民進黨不斷運轉的國家機器正一點一滴地摧毀他。台灣引以為傲的民主法治與人權遺產,如今千瘡百孔,原先的承諾已被背叛、被毀滅。」

民眾黨最後宣稱,「為了鞏固權力,總統賴清德毫不掩飾傳達他的訊息,即『順我者昌,逆我者亡』。他對司法的粗暴干預已粉碎司法獨立、踐踏人權和法治。面對如此倒退的政權,我們不能保持沉默,也絕不會坐視不管。捍衛台灣民主,是每一位公民的責任與義務。」

民眾黨的英文公開信曝光後,不少網友在底下留言:「就繼續捍衛腐敗的邪教領袖,你們有夠可悲!」、「柯文哲應該向他的支持者道歉,你們黨也應該明確表示對腐敗零容容」、「這是被害妄想症吧!賴清德如果這麼厲害會讓藍白通過這些毀憲亂政的爛法嗎?」、「果然整黨都是笑話」、「你們的網軍是不是沒有發預算在X上,被噴爆ㄟ!」

