退警所得替代率8成 律師林智群分析：恐成龐氏騙局

藍白兩黨立委聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到80%，律師林智群對此在臉書發文質疑，「各行各業都辛苦，沒理由1150萬名勞工繳的稅來幫7.5萬名警察買單吧？」（資料照）

2025/01/09 09:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白兩黨立委聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到80%，引發外界議論。律師林智群對此在臉書發文質疑，「各行各業都辛苦，沒理由1150萬名勞工繳的稅來幫7.5萬名警察買單吧」、「如果要照顧警察，應該增加現職警察收入，給退休警察增加退休金幹嘛」？

立法院會昨天（7日）三讀修正「警察人員人事條例」，將警消海巡退休所得替代率提高到最高80%，卓榮泰昨發文質疑，立法院強行修法且嚴重違反法律，破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。他也強調，挺警察和國家財政永續不是選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。

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律師林智群也在臉書發文指出，警察工作當然辛苦，他去陪偵時也常常看到警察熬夜做監聽譯文，但「哪個行業不辛苦？」警察退撫基金，本來就是應該由警察自己提繳的錢去支付，而不是要全民買單，「不然勞工也可以說自己很辛苦，為什麼所得替代率不能提高到8成，自己繳的稅還要補貼警察退休金？」

林智群指出，「退休金的核心概念是，自給自足。當然政府也要負擔一部分，可是那個是補充性質，全民買單比例不能太多，沒理由勞工繳的稅要補貼你警察啊。有」他也提到「勞工所得替代率連6成都沒有」。

林智群也分析，20-60歲警察繳的錢，由60歲以上退休警察領走，如果退休警察領得多，那個錢池（退撫基金）提早被抽乾，結果就是過了20年，錢池沒錢了，倒了，現在的年輕警察退休時，拿不到退休金，那就是龐氏騙局了。

林智群直言，若是錢被抽乾，最後只能全民買單，但各行各業都辛苦，「沒理由1150萬名勞工繳的稅來幫7.5萬名警察買單吧？」

林智群也質疑，之前警察退休金，地方政府要提撥一部分，現在修法改成中央政府買單。他批評「地方政府每年多拿了3700億元，結果連開支票給退休警察，都要中央政府買單，你看藍白是不是只想做好人，反正錢不是他們出的」。

林智群強調，「如果要照顧警察，應該增加現職警察收入，給退休警察增加退休金幹嘛？這次修法，還溯及之前退休警察，還有，以後警察調薪，退休警察的退休金也要調高，世界上有這麼好的事情喔？」

林智群在另一則發文也指出，「如果每個行業退休都要『高』所得替代率，可以，麻煩調高稅率到50%。」他強調「明明不是北歐國家那種高稅率的社會福利國家，卻要一堆社會福利（老年健保全免、長照增加補助），退休想要高所得替代率，錢從哪裡來？」

林智群表示，立法院立一個法，就以為錢會從天上掉下來？這些立法委員是巫師巫婆嗎？並指「世界上沒什麼『低所得稅、退休還可以拿高所得替代率退休金』這種好事情，如果有人跟你說這個事情可以做，國家財政不會倒，那他就是詐騙集團，騙票的」。

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