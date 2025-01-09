國會亂象不處理民主體制會受重傷 翁達瑞提鯨吞、蠶食2策略

立院修法亂象近來令不少國人反感，藍綠陣營還各自叫陣要推動罷免對方立委，對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分析，為何群眾運動無法有明顯效果，並提出「以蠶食論述應付蠶食修法」，以及「以鯨吞罷免應付蠶食修法」這兩種策略。（資料照）

2025/01/09 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院修法亂象近來令不少國人反感，藍綠陣營還各自叫陣要推動罷免對方立委，對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分析，台灣過去就曾發生過大規模政治競奪及小規模的政治競奪，他也分析為何群眾運動無法有明顯效果，並提出「以蠶食論述應付蠶食修法」，以及「以鯨吞罷免應付蠶食修法」這兩種策略，並強調「眼前的國會亂象必須處理，否則台灣的民主體制會遭受重傷」。

翁達瑞在臉書發文指出，鯨吞與蠶食是兩種競奪手法：前者指的是一次性的大規模競奪；後者指的是連續性的小規模競奪。這兩個競奪手法也適用政治領域。他也提到「大規模的政治競奪包括革命、政變、或涉及群眾動員的奪權。小規模的政治競奪主要是修法，牽涉的是政黨的合縱連橫與議事策略的運用」。

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翁達瑞說明，台灣的民主史上出現多次的大規模政治競奪，而且都涉及群眾的動員，特別是學生的參與。第一次的大規模政治競奪就是李登輝鯨吞萬年國會的權力，第二次的大規模政治競奪就是紅衫軍運動，國民黨企圖鯨吞陳水扁的總統權力。雖然紅衫軍運動未能迫使陳水扁下台，但重傷民進黨的政治實力。至於第三次的大規模政治競奪就是服貿協議，馬英九試圖偷渡一個小額移民法案，將台灣鎖進中國，但被太陽花運動成功阻攔。

翁達瑞也指出，台灣的民主史上有過一次連續性的小規模政治競奪，發生在蔡英文的第一任期。民進黨佔有國會多數席次，透過年改、黨產、與轉型正義等法案，蠶食國民黨的傳統政治版圖。翁達瑞認為，目前在立法院上演的，則是第二次的連續性小規模政治競奪。取回立院主導權的國民黨，透過一系列的修法蠶食民進黨的政治版圖。

翁達瑞指出，民進黨蠶食國民黨的政治版圖時，國民黨曾有幾次小規模的群眾運動，主要是退休軍公教人員上街，但都未能成功阻擋民進黨的蠶食立法。而在這次國民黨蠶食民進黨的政治版圖時，綠營也有青鳥運動，但效果也不大。群眾運動無法阻止連續性的小規模政治競奪。

翁達瑞認為效果不大的原因有二，其一為，因為是小規模的「蠶食」立法或修法，無法激起大規模的群眾運動，因為人民不夠生氣。其二為，因為是連續性的「蠶食」立法或修法，必須一再號召群眾走上街頭，最後產生動員疲乏。

翁達瑞表示，為了阻止國民黨的蠶食修法，青鳥在5月份就已經走上街頭，但仍無法阻擋國會擴權法案的通過。就算青鳥二次走上街頭，也無法阻擋國民黨後續的蠶食修法。

翁達瑞強調，國民黨通過的蠶食修法，只能透過釋憲拆解。這場蠶食性質的政治競奪，最終的戰場在立法院。他也提出，如果阻擋不了國民黨的蠶食修法，民進黨有兩個策略選擇。其一為任由國民黨胡作非為，但必須強化論述，讓人民理解是非對錯，期待下屆大選奪回立院的多數席次。這是以蠶食論述應付蠶食修法。另一個則是立刻發動大罷免，動員大量群眾連署與投票，期待翻轉本屆立委的席次分配。這是以鯨吞罷免應付蠶食修法。

翁達瑞說明，除了「鯨吞」與「蠶食」的差異，上述兩個策略還有另一個重大差異，那就是蠶食策略的焦點是「事」，也就是用論述說服選民支持民進黨。鯨吞策略的焦點是「人」，也就是用情緒激發選民唾棄國民黨。

翁達瑞強調，眼前的國會亂象必須處理，否則台灣的民主體制會遭受重傷。既然民進黨已確定大罷免的方向，台派就是過河卒子，只能勇往直前。他也期待主事者能精緻化大罷免策略的執行，慎選罷免對象。減少犯錯就可增加勝算。

立院修法亂象近來令不少國人反感，藍綠陣營還各自叫陣要推動罷免對方立委，對此旅美教授陳時奮（見圖）分析，為何群眾運動無法有明顯效果，並提出「以蠶食論述應付蠶食修法」，以及「以鯨吞罷免應付蠶食修法」這兩種策略。（記者羅沛德攝）

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