新北分署新年首拍 58.4坪華廈1500萬拍定、溢價12％

新北市新莊區瓊林南路華廈，以1500萬1000元拍定。（新北分署提供）

2025/01/07 17:27

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今日舉行今年度第一場聯合拍賣會，總計有4筆物件拍定，其中，位於新北市新莊區的華廈，以1500萬1000元拍定，溢價達12%，今日拍賣所得總計金額1845萬5751元。

新北分署指出，本次聯合拍賣會買氣旺，其中，位於新北市新莊區瓊林南路的華廈，為工業宅，屋齡31年，坪數約58.4坪，本次為第4拍，底價1337萬元，最終以1500萬1000元拍定，溢價達12%。

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另外，坐落於新北市永和區保福路的公寓，屋齡38年，坪數約28坪，持分為八分之一，現為空屋，本次為第3拍，以109萬89元拍定，該案是民眾欠繳拒絕酒測罰鍰及無照駕駛、違規停車等多筆交通罰單等，因名下除該永和區的不動產外，已查無其他可供執行的財產，且多次通知繳款均置之不理，故執行其名下不動產。

新北分署指出，今日還拍賣位於新北市永和區文化路巷弄內的土地，其使用分區為住宅區，坪數約4.5坪，持分為二分之一，由某建設公司以通訊投標方式出價228萬1元拍定。

新北分署今日另有新北市樹林區福德街的土地及板信、華泰、太電等實體股票拍定，當日拍賣所得金額總計1845萬5751元；其餘未拍定物將擇期再行拍賣。

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