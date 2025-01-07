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    前北市捷警隊女警淪車手 偽造發票、告同事殺人未遂是頭痛人物

    警方在超商內將張姓退休女警逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在超商內將張姓退休女警逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/01/07 17:13

    〔記者劉慶侯／台北報導〕自台北捷運警察隊退休的張姓女警，因涉嫌充當詐欺集團車手被逮，她昔日的捷警隊同僚得知後，都覺得「很丟臉！」。但覺得她雖是位「頭痛人物」，曾衍生眾多事故糾紛，然而她走上歧路，造成今日的下場，仍是「很遺憾」。

    警方表示，張女原在北市捷運警察隊第二分隊服務，輪班擔任東門站駐點勤務。後為圖請款便利，竟以商店免用統一發票收據，充當便當店收據，向捷運警察隊請領每人1餐80元的誤餐費。

    張女在2017年6月起1年多時間，陸續不實申報38個便當，士林地檢署於2020年偵結，檢方認為，當時51歲的張女申報執勤誤餐費，並無不法獲利，因此未以貪汙治罪條例起訴，改為偽造文書罪提起公訴。

    此後，於2022年8月間，張女見平日有嫌隙的許姓男員警，在值班時以腳輕踢椅子，想藉此將椅子「歸位」到值班台旁，過程中也並未碰觸到張女。

    怎料，張女卻向副分隊長、分隊長控告她殺人未遂，事後還向大同警分局提出刑事告訴，並透過臉書發文酸許員。許員為此飽受困擾，後認其名譽權遭受侵害，憤而提告求償。

    當時，張女提告行為引起內外眾多貲議，但張女認為，她當下正背對著許員量體溫，對方踢椅子的動作導致她受到驚嚇，舉動如同朝他人背後開槍攻擊一樣有生命危險，所以控告殺人未遂。至於透過臉書發文，僅僅是為抒發、分享心情，並不知道有人會看。

    事件經台北地院審理，認為許員當下的確伸腳踢椅子，不過縱觀整段過程卻未與張有任何接觸，為此判張員濫用司法資源，須賠6000元；另台灣高等法院認定她故意侵害許的名譽權，駁回上訴。

    但高院審酌，許姓員警因為張女提告、散佈不實言論進而名譽受損，精神上必定飽受困擾，為此認定張女賠償6000元是於合理範圍。

    張女疑是自認長期在捷警隊生活不愉快，因此在尚未達屆齡退休的年紀，申請提早退休，隨後在112年8月，自台北捷運警察隊退休。沒料到因財務問題，淪為詐欺集團車手。

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