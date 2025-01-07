「大貓」共犯「美術館叔叔」梁恩睿性侵4童 懲戒法院判免職

「大貓」權自立同夥「美術館叔叔」梁恩睿性侵害４童，懲戒法院判免職。（記者楊國文攝）

2025/01/07 17:12

〔記者楊國文／台北報導〕曾犯下性侵、猥褻多名幼童、且拍下不雅影片販售的「大貓」權自立，出獄後又涉嫌犯案，但他在去年警方追捕過程中，疑似畏罪輕生亡，檢警追查後，掌握權男的同夥、時任台北市立美術館研究助理的「美術館叔叔」梁恩睿共涉犯性侵、猥褻男、女童共4人，被依加重強制性交等罪重判25年定讞；台北市政府將梁移請懲戒，梁辯稱「誤交損友而犯錯」，盼被害人能好好長大，懲戒法院判決免職。

判決指出，權自立2001年間，涉嫌上網誘騙未成年的6名國中、高中女生，並將朋友託他照顧的3歲女兒，均下藥性侵，還將性侵過程製作成「大貓系列」光碟，對外販售。檢警獲報循線將權男查獲，最高法院2004年將他判刑10年定讞。

請繼續往下閱讀...

權男出獄後改名，從事包車親子旅遊團，私下卻與擔任台北市立美術館研究助理的「美術館叔叔」梁恩睿合作，對至少４名男、女童性侵、猥褻，還拍下犯案過程，製成影片。

基隆檢警追緝期間，權男去年8月間在桃園某大學墜樓身亡，檢方以他死亡為由，做出不起訴處分；另外，基隆檢方以加重強制性交、加重強制猥褻等罪，將梁男起訴。

基隆地院認定梁男共涉嫌對4名男、女童性侵、猥褻，共犯下14罪，手中還有數十部不雅影片，斥責梁男嚴重傷害被害兒童身心健康及人格發展，重判25年徒刑。

梁男不服上訴，高等法院駁回上訴，仍重判25年徒刑，可上訴，但在押的梁男未於11月底上訴截止日提起上訴，全案定讞，須入獄。

台北市政府依據一、二審判決結果，認定梁嚴重損害北市府的聲譽，違失情節重大，將他移付懲戒。

審理時，梁男坦承被控犯行，辯稱是因為誤交損友，被誘導而犯下過錯，並對傷害被害兒童及其家庭，造成社會恐慌，深感後悔，對被害人及北美館致歉，並尋求彌補和和解的機會，希望兒童都能好好成長。

懲戒法院斥責梁男犯行戕害兒童身心健康，影響其人格發展，除觸犯刑罰，並嚴重損害政府信譽及公務員形象，有懲戒必要。

懲戒法院指出，考量梁為逞私慾，假借照顧兒童機會，竟對多名兒童集體性侵，並將過程錄影遂行性剝削，違法情節重大，所造成的傷害難以估計；另外，梁時任北美研究助理，比照中等學校教師聘任，卻違背大眾信賴與期待，犯下重大違法行為且長達1年多時間，次數甚多，因此判決免職。上案可上訴懲戒法院二審。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法