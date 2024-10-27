林岱樺接受陳水扁專訪 談下一任市長挑戰「AI導入農漁業」

立委林岱樺（右）接受前總統陳水扁（左）廣播節目專訪。（林岱樺提供）

2024/10/27 14:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺今（27）日上午接受前總統陳水扁《有夢上水》廣播節目第200集專訪，阿扁稱讚她是十全十美立委；林岱樺則認為，高雄下一任市長的挑戰，將是如何把AI導入中小企業及農漁業。

陳水扁在節目中提及林岱樺的父親、前鳳山市長林三郎對市政的貢獻，還回憶2001年第一次見到林岱樺，就對她清新甜美、高學歷的樣貌，留下深刻印象，直覺認為有政治潛力。

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後來林岱樺果然在29歲就當選立委，她說這就表示民進黨願意給女性及年輕人機會，尤其在陳水扁執政時期，性別平等就是黨的價值；阿扁則認為林岱樺擔任7屆立委，同黨除了柯建銘，沒人比她更資深，也相信2001年如果高雄縣市沒有合併，林岱樺一定是高雄縣長，這次又是第一個喊出要爭取2026高雄市長黨內初選提名。

林岱樺指出，縣市合併及2017年高雄市長黨內初選，就如同阿扁總統所說「所有的安排都是上天最好的安排」，這表示還有非常多的地方要學習；縣市合併後，高雄成為全台灣面積最大的直轄市，也非常有潛力成為國際性的大城市。

林岱樺強調，「高雄下一任市長的挑戰，將是如何把AI導入中小企業及農、漁業，提升整體產業與競爭力」，她非常有信心帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市。

對於外傳總統府秘書長潘孟安空降高雄一事，林岱樺說，誰要來對高雄都是好事，但相信賴清德總統，在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

陳水扁也提到一些進步價值的議題，林岱樺有時會和其他人的說法不同，難免被認為是少數難溝通的孤鳥；林岱樺坦承有衝突是因為不理解，有對立也是因為沒溝通，以同婚的議題來說，從過去傳統觀念的一男一女到現在多元成家，她也理解到家庭成員不分性向、不分性別，彼此都有被愛的權利。

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