為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林岱樺接受陳水扁專訪 談下一任市長挑戰「AI導入農漁業」

    立委林岱樺（右）接受前總統陳水扁（左）廣播節目專訪。（林岱樺提供）

    立委林岱樺（右）接受前總統陳水扁（左）廣播節目專訪。（林岱樺提供）

    2024/10/27 14:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺今（27）日上午接受前總統陳水扁《有夢上水》廣播節目第200集專訪，阿扁稱讚她是十全十美立委；林岱樺則認為，高雄下一任市長的挑戰，將是如何把AI導入中小企業及農漁業。

    陳水扁在節目中提及林岱樺的父親、前鳳山市長林三郎對市政的貢獻，還回憶2001年第一次見到林岱樺，就對她清新甜美、高學歷的樣貌，留下深刻印象，直覺認為有政治潛力。

    後來林岱樺果然在29歲就當選立委，她說這就表示民進黨願意給女性及年輕人機會，尤其在陳水扁執政時期，性別平等就是黨的價值；阿扁則認為林岱樺擔任7屆立委，同黨除了柯建銘，沒人比她更資深，也相信2001年如果高雄縣市沒有合併，林岱樺一定是高雄縣長，這次又是第一個喊出要爭取2026高雄市長黨內初選提名。

    林岱樺指出，縣市合併及2017年高雄市長黨內初選，就如同阿扁總統所說「所有的安排都是上天最好的安排」，這表示還有非常多的地方要學習；縣市合併後，高雄成為全台灣面積最大的直轄市，也非常有潛力成為國際性的大城市。

    林岱樺強調，「高雄下一任市長的挑戰，將是如何把AI導入中小企業及農、漁業，提升整體產業與競爭力」，她非常有信心帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市。

    對於外傳總統府秘書長潘孟安空降高雄一事，林岱樺說，誰要來對高雄都是好事，但相信賴清德總統，在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

    陳水扁也提到一些進步價值的議題，林岱樺有時會和其他人的說法不同，難免被認為是少數難溝通的孤鳥；林岱樺坦承有衝突是因為不理解，有對立也是因為沒溝通，以同婚的議題來說，從過去傳統觀念的一男一女到現在多元成家，她也理解到家庭成員不分性向、不分性別，彼此都有被愛的權利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播