頻被點名2026高雄市長 潘孟安︰專心府務、不隨之起舞

總統府秘書長潘孟安（右一）被總統賴清德委以重任，專心府務，不受2026傳聞影響。（資料照，總統府提供）

2024/09/29 12:34

〔記者陳昀／台北報導〕總統府秘書長潘孟安近來頻被提名參選2026高雄市長，知情人士指出，針對外界各項揣測，潘絲毫不受影響，曾直言「不要害我，我專心做府務」，潘孟安深知自己責任在何處，不願隨之起舞。

黨政人士表示，執政縣市尊重首長與地方制度考量，綠營多位縣市首長需要交棒，也最了解長年耕耘的地方，因此執政縣市首長需要肩負調和鼎鼐的責任。此外，民進黨向來是合議制，兼任黨主席的總統賴清德黨也向黨部主委明白表示，將依循初選規則，與各地方保持暢通溝通可以預期。

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另一名知情人士指出，總統府秘書長的潘孟安身兼多項任務，在2024大選擔綱競選總部總幹事掌兵符後，各縣市組織系統仍有賴他穿梭維繫，也在總統府3大委員會被賦予重任，出任「全社會防衛韌性委員會」副召集人，這是橫跨最多領域且最複雜的委員會，後續必須召集每月分組討論。

該人士說，潘孟安不僅接地氣，與賴清德最為親近，又是每週國安晨會的重點成員，自然需要花費很多心思在此，外界選舉放話不至於影響他的府務重任。

知情人士說，對於近期外界頻頻點名地方選舉、各項揣測，潘孟安絲毫不受影響，曾直言：「不要害我，我專心做府務。」潘深知自己責任在何處，不願隨之起舞。該人士表示，潘身邊的朋友都知道，他天生就是開疆闢土的大將軍，揮軍北上協助賴打贏2024大選，和賴情同手足，往後的2026、2028大選，他也將責無旁貸全力協助。

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