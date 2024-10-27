中國喊話瓜地馬拉「認清大勢」 外交部：我國與友邦外交關係他國無權置喙

外交部長林佳龍（左）近期訪問我國友邦瓜地馬拉，與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（中）及外交部長馬丁涅茲（右）會晤。（外交部提供）

2024/10/27 15:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍近期訪問我國友邦瓜地馬拉，中國外交部發言人林劍25日喊話瓜國「認清大勢、早日做出正確抉擇」，並再度扭曲聯大第2758號決議文。對此，外交部今（27）日嚴厲譴責，並表示，我國與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

針對林佳龍訪問瓜地馬拉，中國外交部發言人林劍25日於記者會表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，並再度扭曲聯大第2758號決議，稱決議恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。

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林劍表示，「台灣當局利用邦交國搞政治操弄、謀求台獨的行徑是徒勞的，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢」，他們希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。

對此，外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實，聯大第2758號決議並未提及台灣，更不等同於中國妄稱的「一中原則」，我國與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

外交部表示，台瓜邦誼篤睦，兩國政府長期在各領域推動多項合作計畫，嘉惠廣大民眾，成果備受肯定，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）堅定支持台瓜邦誼，並曾多次表達盼提升台瓜關係為策略夥伴關係。

外交部強調，林佳龍本次訪瓜期間，晉見阿雷瓦洛並與多位重要部會首長會晤及視察雙邊合作計畫，雙方都認同且樂願進一步深化合作交流，促使台瓜雙邊友好關係更臻茁壯。

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