林佳龍抵友邦聖文森 向總督朵根呈遞總統賴清德賀函

外交部長林佳龍（左）晉見聖文森及格瑞那丁總督朵根（右），並在會談中呈遞特使國書以及賴清德總統致朵根聖國獨立45週年賀函。（圖擷取自林佳龍臉書）

2024/10/27 22:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，今日抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁。林佳龍表示，他前往晉見聖國總督朵根，並呈遞特使國書與總統賴清德賀函。

林佳龍透過臉書表示，他已抵達聖文森及格瑞那丁，在總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與聖國皇家樂隊的接機歡迎下，將展開2天行程，並以總統特使身份出席聖國獨立45週年慶典活動。

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林佳龍表示，他抵達後先前往晉見聖國總督朵根（Susan D. Dougan），並在會談中呈遞特使國書以及賴清德總統致朵根聖國獨立45週年賀函，也感謝朵根及聖文森政府長期支持台灣的國際參與，並在國際場域為我國仗義執言。

林佳龍表示，聖文森是台灣堅實的友邦，兩國共享自由、民主與人權的價值，持續在婦女賦權以及青年就業、教育獎學金等議題加深合作，也以深耕在地的精神，在農業、醫療公衛以及資通訊等領域積極交流，創造豐碩成果。

外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，今日抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁。（圖擷取自林佳龍臉書）

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