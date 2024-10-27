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    首頁　>　政治

    為青年和政策發聲 桃園招募51名熱血青年委員

    桃園市政府第6屆青年諮詢會委員對外招募，圖中為局長侯佳齢。（桃市青年局提供）

    桃園市政府第6屆青年諮詢會委員對外招募，圖中為局長侯佳齢。（桃市青年局提供）

    2024/10/27 20:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府第6屆青年諮詢會委員對外招募，歡迎年齡介於16至40歲的學生與社會青年一同參與公共事務，預計招募51人青年朋友，自即日起至11月15日受理報名，有興趣公共事務及希望發表政策建言的青年朋友，可把握機會至青年局官網下載填寫相關報名文件。

    青年事務局長侯佳齡表示，桃園市政府於2016年3月29日青年節成立首屆桃園市政府青年諮詢會，為持續強化青年參與公共政策發聲平台，青年局持續邀請設籍、就學或就業於桃園市的青年夥伴報名參加，成為市府與青年的橋樑，傳遞青年意見；入選青年委員將以「智慧生活」、「國際展望」、「文化發展」及「公共參與」等四大議題分組，透過定期會議及各項交流活動，與市府共同研擬與市政相關的具體提案，讓桃園更加美好。

    侯佳齡說，桃園市政府青年諮詢會委員為1年1聘，本屆遴聘的51位青年委員來自各行各業，這樣的多元組成，確保委員會能夠全方位代表不同背景的青年，成為市府與青年間有效溝通的橋梁。青年諮詢會致力於推動更多青年參與公共事務，並將來自各領域的青年建言上達市府，確保桃園市的各項政策更符合年輕人的需求與期盼，也實現青年局「打造青年友善城市」的願景。

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