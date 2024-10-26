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    桃園殯儀館車多路窄 15年只拓寬一半

    培英路為通往市立殯儀館的重要到道路，但15年來市府只拓寬西段、東段遲未拓寬惹民怨。（記者謝武雄攝）

    培英路為通往市立殯儀館的重要到道路，但15年來市府只拓寬西段、東段遲未拓寬惹民怨。（記者謝武雄攝）

    2024/10/26 19:19

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中壢區培英路全長1.4公里，是通往市立殯儀館的主要道路，由於路寬平均6到8公尺不敷使用，前縣長朱立倫時代曾耗資8000萬元拓寬西段650公尺為12米寬道路，但東段750公尺卻遲遲沒有下文。市議員劉曾玉春抱怨，已經連續15年、每個會期都在反映，但都沒有下文。

    工務局長汪在宙表示，培英路後段位於農業區，尚未納入都市計畫，如地方確有開闢需求，將先辦理都市計畫變更後，才能進行道路拓寬工程；地政局說明，議員、里長爭取要拓寬的路段為非都土地，用地機關（工務局）要先定線，然後假分割同時協議價購，價購不成再徵收取得用地。

    對於官員說法，劉曾玉春相當不滿意，她認為道路拓寬跨越非都土地很正常，市府開闢六號生活圈道路、龍慈路延伸到台66線道路，都是涵蓋都市計畫內、外的土地，不都是一氣呵成，朱立倫時代都已經定調為分段分期拓寬，明顯有必要拓寬，不解為什麼15年市府都沒有作為，搞不清楚為什麼個既定政策拖這麼久，也呼籲官員不要拿非都土地當藉口。

    當地里長謝光輝表示，升直轄市後一直反映，市府希望協議價購，他還幫忙取得部分地主的同意書，有些地主住在外地，雖然還沒簽同意書，但都表示支持拓寬，感覺市府不積極。

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