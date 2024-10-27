美宣布售台NASAMS飛彈系統 國台辦跳腳嗆：買武器買不來安全

中國國台辦發言人朱鳳蓮今嗆聲，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。（資料照）

2024/10/27 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國政府近日宣布總價為19.88億美元的「先進地對空飛彈系統」等3項對台軍售案，此為美國總統拜登上任後第17度對台軍售。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，祖國統一是歷史必然，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。

國台辦發言人朱鳳蓮應詢表示，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這一立場是一貫的、明確的。美方一再違背其領導人「不支持台獨」的承諾，助長台獨冒險行徑，破壞台海地區和平穩定。「我們對此堅決反對」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是八一七公報規定，停止武裝台灣，停止向台獨勢力發出任何錯誤信號。

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朱鳳蓮聲稱，台獨與台海和平水火不容。賴清德當局上台以來，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷升高兩岸對立對抗。正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。

她更嗆，「祖國統一是歷史必然，台獨分裂行徑和外來干涉阻擋不了大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志」。

針對美國對台軍售問題，美國在台協會（AIT）處長谷立言 （Raymond Greene）近日接受「敏迪選讀」訪問時表示，最重要的是要強化台灣後備能力，以及提供不對稱作戰的武器，來達到兩岸軍事的平衡。

谷立言指出，美國當然會繼續提供台灣傳統的，像是戰鬥機、戰車等，但最重要的是提供給台灣兩種產品，包括一些裝備給台灣的後備，和不對稱作戰武器。

谷立言強調，台灣正在進行軍事改革，且要擴大台灣後備，強化嚇阻的目標。後備要有與一般軍人的軍備或裝備，維持這樣的能力是很重要的，所以美國特別是用PDA來提供台灣這一類的裝備。另外，就是不對稱作戰的武器，例如防空系統或反軍艦飛彈等，來平衡兩岸軍事能力。

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