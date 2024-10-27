美軍售先進防空系統 烏實戰驗證

拜登政府17次對台軍售

2024/10/27 05:30

亞太僅澳洲、印尼擁有 代表售台防空系統升級

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國國防安全合作署（DSCA）廿五日宣布最新對台軍售，包括總價十一．六億美元的國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，以及總價八．二八億美元的AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備。美國政府人士告訴外媒，NASAMS系統對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域只有澳洲和印尼在使用，這套系統在烏克蘭經歷實戰測試，表現傑出。

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NASAMS在烏俄戰爭表現傑出

根據DSCA新聞稿表示，國務院已批准這項軍售案，正進入通知國會程序。該案是美國總統拜登任內第十七度對台軍售，可望於未來數月內簽定發價書 （LOA）。

DSCA聲明提到，出售的飛彈系統使用的彈種是AMRAAM先進中程空對空飛彈的地對空增程型。國家先進地對空飛彈系統已在烏克蘭經歷實戰測試，隨著對這套系統的需求增加，銷售這套系統代表美國向台出口防空系統出現顯著升級。

路透報導，美國政府消息人士告訴路透，國家先進地對空飛彈系統對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域只有澳洲和印尼在使用。

梅復興：不對稱戰力重點項目

軍事專家梅復興則指出，NASAMS系統在烏克蘭的實戰表現相當傑出，因此過去數年來一直是美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。

另外，美方同時宣布，配合NASAMS飛彈系統售台案，美方需要指派約廿六名美國政府代表和卅四名承包商代表，長期來台駐點進行設備處理和部署、系統檢查、培訓以及技術和後勤支援。

美國政府人士告訴外媒，NASAMS系統對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域只有澳洲和印尼在使用，這套系統在烏克蘭經歷實戰測試，表現傑出。（圖：Kongsberg Defence and Aerospace官網）

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