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    聖文森獨立45週年 駐台大使：共同捍衛台灣國際地位

    國安會秘書長吳釗燮今晚應邀出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年紀念日酒會，代表我國表達祝賀。（國安會提供）

    國安會秘書長吳釗燮今晚應邀出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年紀念日酒會，代表我國表達祝賀。（國安會提供）

    2024/10/27 19:59

    〔記者陳昀／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮今晚應邀出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年紀念日酒會，代表我國表達祝賀；聖國駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，將堅定反對扭曲聯合國大會2758號決議、阻礙台灣參與聯合國的做法，共同捍衛台灣在國際應有的權利與地位。

    國安會晚間發布新聞稿指出，吳釗燮出席紀念日酒會，致詞代表我國政府向聖國政府及人民表達誠摯的祝賀，並表示，台聖兩國基於對自由、民主及法治等共同價值之堅持，建立深厚友誼，未來將繼續攜手合作。

    吳釗燮指出，台聖兩國近年皆面對天然災害的挑戰，感謝聖國在我花蓮地震後捐輸5萬美元賑災，聖國今年7月遭遇貝羅颶風侵襲，造成嚴重損失，台灣也全力與聖國合作進行災後復原，兩國在逆境中均展現出堅強韌性，未來將繼續攜手共度各種難關。

    針對聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）今年9月在聯合國大會聲援支持台灣參與聯合國體系，並強調台海和平穩定的重要性，吳釗燮也代表台灣人民與政府對聖國的支持表達由衷的謝意。

    聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）致詞表示，台聖自1981年建交43年以來，兩國相互合作扶持，台灣持續協助聖國在各領域的發展，聖國也在國際舞台上為台灣發聲，對抗各種不公不義的壓迫，並強調針對扭曲聯合國大會2758號決議阻礙台灣參與聯合國的作法，聖國將堅定反對，並共同捍衛台灣在國際上應有的權利與地位。

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