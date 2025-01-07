饗饗信義店遭勒令停業卻照常收客 衛生局：最高開罰300萬

饗饗信義店7日照常供應晚餐，櫃台人員表示不知道台北市衛生局已要求立即停業。（記者林承鴻攝）

2025/01/07 21:18

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饗饗信義店疑爆食物中毒！多人上吐下瀉 衛局要求停業揪出2問題

〔記者林承鴻／台北報導〕知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客1月5日用餐後，隔日陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀並至醫院就醫。台北市衛生局今（7）日接獲醫院通報9人疑似食物中毒病例，已要求停業並派員前往稽察。不過，記者晚間前往現場發現餐廳仍照常營業收客，櫃台人員也表示不知情已被要求停業；衛生局說明，因餐聽未遵行停業要求，後續將開罰3萬至300萬元罰鍰。

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台北市衛生局表示，因醫院通報就醫人數超過6人，已依「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」及《食品安全衛生管理法》第41條要求停業，業者需向衛生局提出復業申請，完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

衛生局：停業通知下午送饗賓 不得供應晚餐

然而記者今日晚間8點30分左右至現場，卻發現餐廳仍照常營業收客，衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，要求停業通知今天下午送抵饗賓餐旅公司，依法饗饗信義店需即刻停業，不得供應晚餐，衛生局後續將依違反食安法第47條「命暫停作業或停止販賣而不遵行」規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

記者詢問櫃台人員停業一事，對方表示不知情，餐廳照常營業未接獲公司通知。另詢問剛用完餐的客人，該民眾聽聞疑似發生食物中毒事件相當震驚，指餐廳供餐正常、食材新鮮，自己有食用生魚片和熟干貝，但沒看到生蠔。

衛生局指出，5日用餐後就醫民眾皆有食用生魚片、干貝、生蠔等生食，因已無同批食材，因此採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1至2週後出爐，如符合「食品中毒病因物質及原因食品」將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。衛生局另查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔2項問題，責令1月10日前改善完成。

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