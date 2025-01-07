饗饗信義店疑爆食物中毒！多人上吐下瀉 衛局要求停業揪出2問題

知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客1月5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送醫治療。（取自饗饗官方網站）

2025/01/07 20:10

首次上稿 19:37

更新時間 20:10

〔記者林承鴻／台北報導〕知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客1月5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送急診治療。台北市衛生局今（7）日接獲醫院通報9人疑似食物中毒病例，已要求停業並派員前往稽察，通報病例皆有食用生魚片、干貝、生蠔等生食，衛生局表示，因已無同批食材，因此採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1至2週後出爐。

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饗饗自助餐廳以高空景觀、精緻食材聞名，假日下午茶要價1390元。饗饗信義店Google評論至少有8人反映，1月5日午餐或下午茶前往用餐，隔天開始陸續上吐下瀉、發燒發冷或出現急性腸胃炎相關症狀，有民眾前往醫院掛急診，並表示醫院有採集糞便送衛生局檢驗並通報，衛生局也有打電話來了解狀況。

饗賓餐旅官方回應，已主動與顧客連繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，今日接獲醫院通報民眾9人於1月5日至饗饗信義店用餐後，於1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀並至醫院就醫。

台北市衛生局表示，因醫院通報就醫人數超過6人，已依「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」及《食品安全衛生管理法》第41條要求停業，業者需向衛生局提出復業申請，完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

衛生局今日前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔2項問題，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。另就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，於是採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1至2週後出爐，如符合「食品中毒病因物質及原因食品」將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

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