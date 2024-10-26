桃園聯合婚禮 5對新人帶球跑成焦點

桃園市聯合婚禮，5對帶球跑新人成全場焦點。（記者謝武雄攝）

2024/10/26 18:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今在桃園區皇家薇庭舉辦「浪漫宇宙•真愛永恆」市民聯合婚禮，今年有80對新人，其中有5對懷孕，帶著寶寶參加婚禮，不僅創下歷年來紀錄，也成為全場焦點；今年聯合婚禮首次以網路票選決定主題，吸引超過千名市民投票，最後由「浪漫宇宙」獲得最高票，市長張善政化身宇航員，帶領新人航向幸福，在親友見證祝福下完成浪漫婚禮。

此外82年次李旻、76年次許嘉元，2人前年參加市府未婚聯誼活動而認識，幸運又抽中聯合婚禮，生完雙胞胎剛好來參加，覺得桃園市府活動用心，雙胞胎生育津貼還多1萬。另79年次黃蕙如是工程師、79年次的戴源宏是音樂老師，黃蕙如獲悉抽中聯合婚禮就動手自製服裝，從太空頭盔、火箭桶都是純手工，花了3個禮拜製作，也符合「浪漫宇宙」的主題。

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聯合婚禮上，也有新人特別穿上軍服牽著另一半走上幸福的紅毯；同在中央大學服務的新人分享，人生參加的第一場聯誼就是最後一場，因為一次就幸運找到人生另一半，緣分真的很奇妙；另外號稱桃園通夫妻，踏遍桃園所有景點，如今決定步入婚姻攜手走向人生下一個重要階段。

民政局長劉思遠表示，今年聯合婚禮熱度不減，80對名額瞬間額滿，為了讓新人盡情展現自我，聯合婚禮現場以銀河概念為主題，搭配夢幻主舞台、銀河進場大道、星球主題拍照區、浪漫星辰等6大宇宙主題布置，現場規劃最佳造型及最符合主題新人獎各，鼓勵新人以宇宙主題或最有特色的造型進行服裝穿搭，優勝的2組新人可把萬國行李箱帶回家。

劉思遠表示，新人可獲得飛利浦電子調理鍋及景福宮加持的好孕金鏟等桃園六禮，市議會加碼贈大同電鍋，現場還有抽獎活動，包含法國巴黎來回機票、日本沖繩蜜月旅行、人氣家電及金飾等獎項，要讓幸運新人帶回家。

新人李旻、許嘉元，前年參加市府未婚聯誼活動而認識，如今生完雙胞胎來參加聯合婚禮。（記者謝武雄攝）

新人黃蕙如、戴源宏參加聯合婚禮，動手自製服裝，從太空頭盔、火箭桶都是純手工。（記者謝武雄攝）

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