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    柯文哲31日延押庭 台灣社：法院勿向特定政治勢力屈服

    民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

    民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

    2024/10/27 18:28

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，由於羈押期限將屆，台北地檢署上週向法院聲請延押，預計31日週四下午開延押庭。台灣社等本土社團今（27日）透過聲明表示，嚴厲譴責試圖干擾的藍白紅勢力，也呼籲檢方與法院秉持專業、獨立公正地進行偵辦與審判，不要向試圖干預司法的特定政治勢力屈服。

    台灣社等本土社團今天透過聲明表示，北檢聲請延押柯文哲等人，但民眾黨罔顧各項事證，以「押人取供、羅織罪名」汙衊檢廉辦案，意圖干擾司法系統偵查與羈押審判的獨立性，企圖讓柯文哲儘快被釋放。

    台灣社表示，嚴厲譴責任何干預司法的不當行徑與企圖，呼籲台灣各界尊重司法獨立。柯文哲等嫌犯的延押與否，應尊重偵查單位的專業判斷與法官的獨立審判，不應以任何政治理由施壓檢廉辦案。

    台灣社也說，司法系統公正獨立偵審是台灣長久以來的期待，此案正是各界展現尊重司法獨立，同心推動司法改革好機會；嚴厲譴責試圖干擾的藍白紅勢力，呼籲檢方與法院秉持專業、獨立公正進行偵辦與審判，勿向試圖干預司法的特定政治勢力屈服，期待台灣社會大眾尊重檢方基於專業判斷而做出的決定。

    聯署團體包含台灣社、台灣北社、台灣南社、台灣中社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、永社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、財團法人辜寬敏紀念基金會、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣21世紀婦女協會、台灣獨立建國聯盟、公投護台灣聯盟、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、民報文化事業、台灣母語教師協會、新國家運動、財團法人愛鄉文教基金會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、寶島廣播電台、台灣福和會、台灣人權促進會、好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會、台灣傳媒新聞協會、台灣蕃薯藤協會、台灣島永續發展協會、北區政治受難者協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣教育發展學會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台北市永吉聯誼會、台灣轉型正義協會。

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