亞太10國政黨選舉論壇分享藍白合經驗 國民黨：盼與印太夥伴共同深化民主改革

國民黨參加於澳洲布里斯本，在德國政黨「康拉德-阿登納基金會」舉辦的「2024年亞太選舉橋樑論壇。（圖由國民黨提供）

2024/10/27 16:47

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨參加於澳洲布里斯本，在德國政黨「康拉德-阿登納基金會」（Konrad-Adenauer-Stifung）舉辦的「2024年亞太選舉橋樑論壇」（Election Bridge Asia- Pacific 2024），與來自10個國家的政黨代表分享，國民黨、民眾黨於今年總統大選中一同推動台灣第三波民主改革的經驗，傳達願與印太夥伴共同深化民主、維持區域和平的期盼。

國民黨國際部助理主任須予謙於論壇中指出，在野合作是今年大選的關鍵，這對時常需要聯合政府的內閣制國家來說很平常，但是台灣缺乏相關經驗。在黨主席朱立倫的努力下，國民黨與民眾黨從國會合作開始，結合在重要國政議題的共同理念，最後成功在去年10月30日發表聯合聲明，宣布共同推動台灣第三波民主轉型，關注兩岸和平、能源轉型、財政紀律、國會改革，並合作於立法院拿下多數，強化監督制衡的民主精神。

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須予謙向在場的亞太民主夥伴強調，在風險日益增高的台海區域情勢，台灣的在野聯盟不只持續深化台灣民主，雙方在立法院持續推動的重要法案、國會改革、國防外交共識，更是穩定區域情勢的關鍵力量。須予謙盼未來能與更多亞太區域夥伴深化交流，共同以穩定發展和經濟發展為出發點，守護民主和維持區域和平。

須予謙指出，朱立倫以理念結合為出發點推動在野政黨聯盟，讓台灣民眾感受到國民黨深化民主、超越政黨與候選人的決心。而這樣的合作不只讓在野聯盟於立法院拿下多數，聯盟更從2月新國會就任後延續至今，藍白聯盟也在基隆市長罷免選戰中，成為穩定台灣政局的關鍵力量。

須予謙表示，26日適逢昆士蘭州議會大選，與國民黨同屬「國際民主聯盟」（International Democrat Union）的澳洲自由國家黨勝選拿下州議會多數，須予謙也於第一時間向澳洲自由黨夥伴轉達朱立倫的祝賀。昆士蘭州是台灣重要的貿易夥伴，布里斯本則有澳洲最大的台灣人社群，國民黨期待能與澳洲自由黨強化合作，深化台澳各方面交流。

該場會議與會者包括澳洲自由黨聯邦助理主任馬努阿圖（Josh Manuatu）、紐西蘭國家黨主席伍德（Sylvia Wood）、印度人民黨發言人普拉格亞（Charu Pragya）、韓國國民力量黨國際部主任吳龍熙（Yonghee OH）。

國民黨在澳洲與來自10個國家的政黨代表分享，國民黨、民眾黨於今年總統大選中一同推動台灣第三波民主改革的經驗。（圖由國民黨提供）

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