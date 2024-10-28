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    前一天拉K！ 台中18歲BMW無照男 撞死退休公務員收押

    台中地院今天中午裁定羈押白男。（記者許國楨攝）

    台中地院今天中午裁定羈押白男。（記者許國楨攝）

    2024/10/28 13:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子昨無照駕駛BMW轎車，撞死七旬葉姓退休公務員後逃逸，期間自撞路口電箱當場落網，警方昨詢後將白男移送台中地檢署偵辦，他坦認「開車前一天拉K」，檢方複訊後認白男涉依過失致死、肇逃及毒駕等4罪聲押，台中地院今天中午裁定羈押。

    回顧案情，肇事駕駛是18歲的白姓男子，昨上午9時5分無照駕駛家人租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過行人後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

    而白男逃竄於15分鐘後，也就是9時20分在太原路與環中東路自撞路口電箱，正在追緝中員警獲報，立即趕赴現場逮人，警方昨晚詢後依過失致死、肇事逃逸等罪將他移送台中地檢署，他坦認「開車前一天拉K」，檢方複訊後認定白男涉及肇逃、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等4罪，犯罪嫌疑重大。

    且白男所涉為最輕本刑5年以上，加上有逃亡之虞向台中地院聲請羈押，今天中午裁定結果出爐，法官裁定羈押。

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