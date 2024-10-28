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    無照開BMW撞飛行人 殯葬二代冷血疾駛輾斃 自撞落網

    殯葬二代白翊辰無照開BMW冷血輾過行人，逃逸又自撞路口電箱。 （民眾提供） 男子白翊辰雙手上銬移送法辦。 （記者許國楨攝）

    殯葬二代白翊辰無照開BMW冷血輾過行人，逃逸又自撞路口電箱。 （民眾提供） 男子白翊辰雙手上銬移送法辦。 （記者許國楨攝）

    2024/10/28 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市十八歲男子白翊辰昨上午無照駕駛BMW轎車，撞飛七十歲葉姓行人後，沒有停車，甚至在對方翻滾中，竟還持續疾駛「前後輪輾過」，導致葉男送醫傷重不治，惡行超冷血。

    7旬男散步遭橫禍

    台中市消防局昨上午獲報，北屯區北屯路巷弄內發生一起汽車撞行人的交通事故，救護車到場時，行人已無生命跡象，經送醫急救不治，警方查出是住附近的七十歲葉姓男子，他出門散步，未料遇此橫禍。

    經查，肇事駕駛是十八歲的白姓男子，當時他無照駕駛家人租賃的BMW轎車，行經北屯路二四○巷時直接撞飛葉男，葉騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過後加速逃逸，十五分鐘後在太原路與環中東路自撞路口電箱，被員警當場拘捕。

    白男辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他更強調自己沒有吸毒或酒駕，經酒測雖無飲酒反應，但監視器畫面卻顯示，白男相當冷血，白男家中在太平區經營宮廟、禮儀社，肇事BMW兩天前才由家人租賃，鄰居透露，白家約五、六年前搬來該處，與鄰居鮮少互動，不清楚白家狀況。

    據指出，白男喜歡玩車，常與一票朋友在門口改造車輛，試騎或試開發出的噪音遭檢舉，也曾驚動警方到場關切，近期曾看到白家有BMW轎車出入，但不確定是否與肇事的BMW為同一輛，警詢後依肇事逃逸、過失致死罪嫌將白男移送台中地檢署偵辦。

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