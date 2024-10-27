翁曉玲強調舉手表決合憲 吳思瑤：程序瑕疵屬國會自律

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/10/27 16:56

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲則強調大法官認為「舉手表決」等程序是合憲的。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日強調，請翁好好讀一讀釋憲內文，大法官認為程序部分確有瑕疵存在事實，但這屬於國會自律範疇，該進行的是政治上的苛責，交由社會公評。

針對翁曉玲強調大法官認為「舉手表決」等程序是合憲的。吳思瑤表示，翁顯然沒有把整個釋憲內文清楚看過，大法官認為，在整個程序部分是有瑕疵的存在事實，但這屬於國會自律範疇，國會自律該進行的是政治上的苛責，也就是讓民意對於這種踐踏程序正義的立法、修法作為，讓民意定奪，交由社會公評。

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吳思瑤認為，這是大法官非常適度地做出合宜詮釋和判決，若今天就程序部分也做出違憲，「我想藍白當然會反過來說，大法官的手侵入國會自治。」

吳思瑤說，大法官針對國會擴權法案程序上的瑕疵，其裁定書內容請翁曉玲好好讀一讀，大法官其實預留對於國會自主、自治的尊重，但這樣踐踏程序正義，包括舉手表決等作為，都是存有瑕疵，要讓民意定奪，這屬於責任政治的範疇。

吳思瑤強調，翁曉玲若不甘被社群稱為「違憲三寶」（指翁曉玲、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲），大可以把法修法、修得合憲，不當「違憲三寶」，可以選擇當「違憲更生人」，而非毫無悔意，持續作為違憲累犯。

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