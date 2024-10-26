瓜國第一夫人邀廖婉如文化之旅 林佳龍：盼讓國人更認識友邦

瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado，左）邀我國外交部長夫人廖婉如（右）參訪當地風箏工坊。（林佳龍提供）

2024/10/26 12:53

〔記者方瑋立／台北報導〕正以總統特使身分出訪拉美及加勒比海友邦的外交部長林佳龍，昨（25）晚表示，妻子廖婉如應瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士之邀到訪瓜地馬拉，並在豐富的文化交流行程中，深度認識瓜國的歷史與別具特色的文化藝術，延續這段跨越千里的情誼。

林佳龍表示，瓜地馬拉第一夫人貝娜多女士在雙十慶典前率慶賀團訪台，在台期間由廖婉如接待貝娜多參訪奇美博物館，「談及文化藝術與教育，兩個人一拍即合」。這次則換貝娜多盡地主之誼，熱情、溫暖地接待廖婉如，安排她參訪瓜地馬拉的景點、體驗在地的文化及藝術活動，包括參觀Sumpango風箏工坊、參訪安地瓜（Antigua）古城、欣賞舞蹈和音樂表演、品嚐瓜國傳統美食，廖婉如也一一和林佳龍分享活動照片。

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廖婉如的第一站是參訪Sumpango的風箏工坊，每年11月1日是瓜國的「掃墓節」，就像是台灣的清明節，當地居民會舉辦風箏嘉年華，放起大型風箏將心中對先人的思念高掛天空，廖婉如也與貝娜多聊到，這樣的文化與台灣的放天燈文化相似，未來或可規劃雙邊的文化交流體驗。

工坊內由當地年輕藝術家精心製作的巨型風箏五彩繽紛，展現瓜地馬拉豐富的文化與色彩，Sumpango製作風箏的技術及傳統文化，目前也正在申請聯合國教科文組織非物質文化遺產，主辦單位更邀請廖婉如明年一定要來到現場，感受風箏嘉年華的熱鬧與魅力。Sumpango市長Carlos Enrique Cubur也將當地彩繪帽以及傳統婦女手工編織的服飾，送給貝娜多及廖婉如。

林佳龍提到，廖婉如也隨貝娜多女士參訪世界遺產安地瓜古城，這座建於1543年的古城是瓜國的舊城市中心，以保存許多完整的巴洛克建築聞名，並在1979年被聯合國列為世界遺產。廖婉如也參觀瑪雅文明展覽、觀賞瓜地馬拉傳統的民俗舞蹈及音樂學院帶來的四重奏演出，林佳龍笑說，廖婉如可能比三度到訪瓜地馬拉的自己「還要熟悉這座美麗的國度」。

林佳龍說，台灣與瓜地馬拉是共享自由、民主與人權價值的堅實夥伴，期盼這趟出訪行程，能讓國人更加認識友邦國家，也希望未來台瓜兩國能彼此攜手互助，為世界繁榮共同努力。

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