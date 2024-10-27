台瓜邦誼邁入90年 林佳龍邀請瓜地馬拉總統擇期訪台

阿雷瓦洛伉儷邀請林佳龍與夫人廖婉如到總統官邸共進晚餐。 （圖擷取自林佳龍臉書）

2024/10/27 12:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與瓜地馬拉邦誼今年邁入90年，外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，並晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），林佳龍也代表總統賴清德邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個90年願景。

林佳龍透過臉書表示，台灣與瓜地馬拉相互扶持，當瓜國遭受中國無理經濟脅迫時，台灣及時擴大採購瓜地馬拉咖啡；當台灣遭遇世界衛生組織不公對待，瓜國也力挺並支持台灣應參與聯合國相關組織，堅定為台灣發聲。

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林佳龍提到，台灣與瓜地馬拉近年在多項領域共同合作，未來也期待能強化多邊理念相近國家與台瓜的合作，加強雙邊在高科技、紡織、醫療與基礎建設等領域的經貿投資，也會全力支持瓜國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士關心的兒少、身心障礙與長照福祉等計畫。

林佳龍指出，阿雷瓦洛伉儷邀請林佳龍與夫人廖婉如到總統官邸共進晚餐，阿雷瓦洛並致贈林佳龍1944年瓜地馬拉革命紀念日的圖冊。

林佳龍說，圖冊透過版畫等藝術手法展現瓜國的民主發展的艱辛歷程，10月20日是瓜國革命紀念日，阿雷瓦洛的父親是瓜國首任民選總統，1944年的革命行動對阿雷瓦洛具重要意義，林佳龍也分享台灣從威權統治走向民主的過程。

林佳龍也感謝阿雷瓦洛長期堅定支持台灣，他指出，兩國在民主、和平、人權上享有共同價值觀，未來也期待與瓜國在各領域持續合作，並強化經貿與產業投資合作，促進雙邊人民的福祉。林佳龍也代表賴清德邀請阿雷瓦洛伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個90年願景。

此行林佳龍也會晤瓜國外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez），馬丁涅茲今年曾以總統阿雷瓦洛特使身分訪台，出席總統賴清德的就職典禮，並多次重申兩國邦誼永固。

外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），林佳龍也代表總統賴清德邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個90年願景。 （圖擷取自林佳龍臉書）

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