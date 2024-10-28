康芮颱風路徑西修！ 最快明晚發海警、週四從台東登陸

康芮颱風路徑持續西修。（圖擷取自中央氣象署網站）

2024/10/28 10:13

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮近期持續靠近台灣，中央氣象署今日最新預報路徑明顯西修，預估颱風中心將在近期登陸台灣。氣象署說明，康芮颱風路徑持續西修，最新預報推估，颱風中心將在週四、週五前後從台東登陸，最快明日晚間、週三清晨就會發布海上颱風警報，且颱風靠近期間，北部、東北部需及早嚴防較大雨勢。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，康芮颱風今日上午8時位於鵝鑾鼻東南東方1040公里海面處，7級風平均暴風半徑達200公里，以每小時11轉14公里速度向西北西移動，目前維持輕度颱風強度，但仍會持續增強，登陸台灣時7級風暴風半徑預估可達280公里，強度可達中度颱風上限。

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對於颱風路徑，黃恩鴻說明，康芮颱風路徑受到太平洋高壓影響，原預估近期高壓會逐漸減弱、東退，北方槽線將把颱風往北方牽引，故昨日預估康芮颱風會從台灣東北部外海通過、中心不會登陸陸地區域，但後來發現太平洋高壓並未如預期的減弱，反而越來越強，因此路徑持續西修。

黃恩鴻說，今日清晨2時的預報預期，康芮颱風會從花蓮登陸，但今日上午8時的最新一報再西修路徑預估，颱風中心將從台東地區登陸，且因各模式目前都很難掌握太平洋高壓的強度變化，模式預報結果也相當分歧，因此路徑仍有變化可能性，也不排除颱風從恆春半島、甚至直接從南方海域通過的可能性。

對於康芮颱風後續影響，黃恩鴻表示，預估最快週二晚間、週三清晨就會針對康芮颱風發布海上颱風警報，陸上颱風警報發布時間則可能略晚一些，預計在週三發布，而颱風本身在週四、週五期間登陸，對台灣最大。

黃恩鴻指出，康芮颱風往西北靠近台灣本島期間，北部、東北部的迎風面雨勢會越來越大，待颱風跨過中央山脈、進入西半部地區後，中南部風雨也會明顯增強，不過此時颱風結構受到中央山脈破壞，強度會明顯減弱，因此週五颱風逐漸離開後，週六、週日應不會再對台灣造成太大影響，不過殘留的水氣較多、加上東北季風持續，迎風面地區還是會有較明顯雨勢。

此外，黃恩鴻提到，過往秋季的颱風大多會從台灣以南海域或是台灣東北方海域通過、鮮少有登陸情況，前一次在11月登陸台灣的颱風是1967年從花蓮登陸的強烈颱風吉達。

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