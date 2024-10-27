停車不再免錢！ 苗栗公館3處公有停車場將收費

苗栗縣公館鄉館一停車場。（記者彭健禮攝）

2024/10/27 12:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉隨著都市化發展，人口增加，市區商圈周邊的汽車停車問題也浮現；鄉公所基於使用者付費的公平原則，將鄉內館一、館二、館三等三處公有路外停車場委外執行停車收費，採每半小時10元計費，並分別訂有當日收費上限。鄉長何在鑫表示，目前試營運測試中，待縣府核准業者營運許可，即正式收費，最晚年底前收費。

隨著都市化發展，公館鄉人口增長，最新9月底全鄉人口數超越通霄鎮，於全縣18鄉鎮市排名第6多，鄉內汽車停車問題也浮現，公所屢屢接獲民眾反映市區商圈的路外汽車停車場，因未收費，致被長期停放，使得有停車需求者一位難求。

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鄉公所基於使用者付費的公平原則，將鄉內位於公館鄉農會對街的館一、公館夜市旁的館二，及公館黃昏夜市旁的館三等三處公有路外停車場委外執行停車收費，分別規劃30、24、24格汽車停車位。

鄉公所表示，三處公有路外停車場，採每半小時10元計費，館一當日收費上限130元，館二、館三當日收費上限50元。何在鑫表示，目前三處公有路外停車場試營運測試中，暫不收費，待縣府核准業者營運許可，即正式收費，最晚年底前收費。

苗栗縣公館鄉館二停車場。（記者彭健禮攝）

苗栗縣公館鄉館三停車場。（記者彭健禮攝）

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