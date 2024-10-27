惡作劇？同志遊行疑灑防狼噴霧 多人眼淚鼻涕狂冒

26日晚間疑似有人在台北市政府大樓前的台灣同志遊行市集攤位噴防狼噴霧，導致多人身體不適，不斷流淚、咳嗽、流鼻水。（圖由洪小姐提供）

2024/10/27 12:27

首次上稿 11:38

更新時間 12:27

〔記者林承鴻／台北報導〕第22屆台灣同志遊行昨（26）日舉行，在台北市政府前市民廣場的攤位區傍晚卻傳出疑似有人噴灑防狼噴霧或催淚瓦斯，導致多人鼻涕、眼淚直流、不斷咳嗽，身體不適。轄區信義警分局表示，接獲現場攤位通報後趕前現場，但未發現相關狀況，經調閱周邊監視器也未發現異狀。

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參與遊行的洪小姐說，昨天傍晚5點半在某攤位附近聞到又辣又嗆的味道，無法控制地一直流淚，於是和朋友趕快離開。洪小姐說，後來同行朋友覺得身體很癢，前往醫護區處理，並由工作人員通報。

社群平台上至少還有其他7人同樣在昨天傍晚5點半到6點左右聞到刺鼻嗆辣味，有人描述「超可怕、超不舒服」，無法控制鼻涕、眼淚，也有好幾人說當下身邊的人都在咳。

信義分局三張犁派出所巡佐曾偉城說明，昨天經詢問主辦單位接獲該訊息後，即前往當事人所稱攤位附近，並詢問攤位人員，但並未發現所述情事，呼籲民眾切勿無故攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，違序者將依法究辦。

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