北護大引領社區認識綠生活 推微生物菌應用廚餘再利用

台北護理健康大學從民生的食出發，結合公私部門，推廣將微生物菌應用在廚餘再利用，並開設相關課程培育學生將綠生活觀念散布到社區。（北護大提供）

2024/10/27 12:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕響應2050淨零排放，台北護理健康大學從民生的食出發，結合公私部門，推廣將微生物菌應用在廚餘再利用，並開設相關課程培育學生將綠生活觀念散布到社區，透過公民民論壇、講座、實作，甚至以教案帶入幼稚園等方式，號召民眾響應廢物利用的低碳生活。

北護大獲選「113年公私立大專院校辦理淨零綠生活教育計畫」優選學校，近日辦理「菌落．境生：淨零綠生活教學實作暨推廣成果展」，以搭配微生物菌來使廚餘變成寶貴的「黑金」跟「綠金」回饋於大自然的土地中，形塑健康的自然生態與循環經濟，實現全民皆可行的環保行動。

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針對成果展的核心價值，北護大表示，在於環境和諧始能共榮，也相信「好菌落在合宜處．優雅環境自然生」。透過專題講座、社區實作公民論壇、幼兒園教案實作的展演、廚餘桶動手做，以及學生靜態專題發表等多元故事，展現計畫推動成果。

此外，為培養學生能具備綠色永續、淨零綠生活的相關知能，北護大以環境部「淨零綠生活」行動計畫為基礎，從學生生活必需的飲食及衣飾切入，開設跨領域選修課程邀請全校學生來參與，培育淨零綠生活種子，共計25位學生修習。

北護大說明，課程有別於以往講述為主要型態的課程，旨在培養學生具有綠生活的知識、生活實踐及宣傳能力，並將教學場域延伸至社區中，與社區民眾攜手響應低碳生活行動，改變生活習慣邁向淨零排放目標，帶領師生以行動實踐 SDGs，以「SDGs3 健全生活品質」、「SDGs4 優質教育」、「SDGs7 可負擔的潔淨能源」和「SDGs11 永續城鄉」作為核心 SDGs 推動目標，也讓學校朝向永續、共生、共好、共善校園邁進。

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