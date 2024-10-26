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    漁民守護瀕危物種「龍紋鱝」 海委會力推海洋公民科學家

    海保署舉辦「海洋公民科學嘉年華」，海委會主委管碧玲（前排左一）、副主委黃向文（右三）及海保署長陸曉筠（右二），與台灣生物多樣性資訊聯盟的夥伴合影。（海保署提供）

    海保署舉辦「海洋公民科學嘉年華」，海委會主委管碧玲（前排左一）、副主委黃向文（右三）及海保署長陸曉筠（右二），與台灣生物多樣性資訊聯盟的夥伴合影。（海保署提供）

    2024/10/26 19:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕世界極度瀕危物種「龍紋鱝」，彰化和雲林32名漁民不到一年就貢獻1263筆珍貴資料。海洋委員會主委管碧玲今天說，海委會將大力推動「海洋公民科學家」政策，讓全民投身海洋公民科學與保育領域，每個人都是海洋不可或缺的重要小兵。

    管碧玲進一步說，海洋公民科學家的普及，可以促進海洋意識及海洋素養內化，共同建立更完備的海洋資料庫，強化海洋資源監測，也進一步提升大眾對海洋環境的關注與保育意識。

    管碧玲說，目前在眾多的海洋工作中，除了政府與專家學者，仰賴環保艦隊、觀察員、潛海戰將、NGO等關鍵民力，期待每個人都能夠為海洋保育工作貢獻己力，並導入科技協助海洋保育及海洋汙染防治，讓大家獲得美好的海洋擁抱。

    海洋保育署今天在中研院舉辦「海洋公民科學嘉年華」活動，同步發表112年「解密海洋，看見未來」6個獲選計畫執行成果。海保署長陸曉筠舉「追尋龍紋鱝的蹤跡」計畫為例，來自雲林與彰化地區的32名漁民，去年7月到今天9月底共提供高達1263筆資料，龍紋鱝被世界自然聯盟（IUCN）紅皮書列為極度瀕危物種，過去對其了解相對有限，透過公民科學家的數據回報，填補過去研究的空白，更是台灣首次建立龍紋鱝的成長參數，為未來相關研究與保育工作奠定重要基礎。

    雲林近沿海作業漁船協進會理事長李平順說，龍紋鯊是漁業資源之一，由於背鰭為白翅，被認定為高級魚翅，過去在印度西太平洋沿岸國家被大量捕撈，協進會推動「海洋守護者：追尋龍紋鱝的蹤跡」計畫，透過船長與漁民回報機制，協力蒐集台灣西部沿近海龍紋鯊的漁獲與觀察紀錄資料，建立龍紋鱝棲地地理分布模型，漁民每天在海上工作，親眼目睹海洋生態的變化，能協助科學家蒐集有關龍紋鱝的珍貴數據，也感受到自己在海洋保育中扮演的重要角色。

    陸曉筠說明，公民科學家已成為政府、學術界與NGO在生態調查上的重要支持力量，透過公民的參與回報，能更清楚了解台灣周邊海域的生物多樣性及熱點，有助於政府評估並投入資源。

    海委會主委管碧玲（右二）聆聽海保署「解密海洋，看見未來」獲選計畫團隊解說執行成果。（海保署提供）

    海委會主委管碧玲（右二）聆聽海保署「解密海洋，看見未來」獲選計畫團隊解說執行成果。（海保署提供）

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