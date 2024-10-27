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    年產值上億！ 北港商圈辦國際糕餅麻油節 促進地方經濟

    北港形象商圈發展協會今舉辦「北港國際糕餅麻油節」，提供糕餅展示試吃。（記者李文德攝）

    北港形象商圈發展協會今舉辦「北港國際糕餅麻油節」，提供糕餅展示試吃。（記者李文德攝）

    2024/10/27 12:57

    〔記者李文德／雲林報導〕北港鎮是雲林觀光重心之一，除有迷人的宗教文化外，糕餅、麻油更是朝天宮周邊缺一不可的元素，因此也年年也造就了上億元的產值。為讓民眾更了解當地文化，北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，除糕餅展示試吃，更提供2000份麻油雞，讓民眾品嘗。

    北港朝天宮每年吸引數百萬人次前來進香參拜，加上鎮內早年是雲林沿海五穀雜糧產地，進而出現許多糕餅店及麻油鋪林立在朝天宮周邊，廟前的中山路周圍，更可謂「糕餅一條街」。

    商圈發展協會理事長黃文通表示，進香參拜人潮都會為地方帶來經濟效益，幾乎每位遊客拜拜後都會採買糕餅、麻油，每年產值上億，相當驚人。為了讓更多人了解當地糕餅麻油文化，商圈籌辦「北港國際糕餅麻油節」，迄今已近20年，盼帶給大家多認識當地美食文化。

    黃文通表示，此次有北港在地知名糕餅業者展示、試吃外，還有活動市集邀請、2000份免費麻油雞品嘗，另外民眾只需捐發票，就可換麻油雞快速通關券，鼓勵大家做公益；為促進地方經濟，更推出「北港好禮集點樂」，遊客在北港鎮內指定商家消費，即可獲集點卡，集滿點數後可參加抽獎，有機會得到北港特色禮盒，內含麻油、糕餅等優質產品。

    雲林縣長張麗善表示，今年到朝天宮的人次已逼近800萬，透過糕餅麻油節將商圈文化和特色產業向民眾展現，藉由活動為商圈帶進人潮，也促進地方觀光商機。

    北港朝天宮前「糕餅一條街」，許多香客參拜後都不忘消費，每年產值上看億元。（記者李文德攝）

    北港朝天宮前「糕餅一條街」，許多香客參拜後都不忘消費，每年產值上看億元。（記者李文德攝）

    北港形象商圈發展協會今舉辦「北港國際糕餅麻油節」，除糕餅展示試吃，更提供2000份麻油雞，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

    北港形象商圈發展協會今舉辦「北港國際糕餅麻油節」，除糕餅展示試吃，更提供2000份麻油雞，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

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