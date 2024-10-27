台北客家義民嘉年華熱鬧挑擔 李多慧現身粉絲嗨翻

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，台北市長蔣萬安（前排左二）聯手活動代言人啦啦隊女神李多慧（前排右二）參與挑擔奉飯啟動儀式。 （記者羅沛德攝）

2024/10/27 13:05

〔記者林承鴻／台北報導〕一年一度的台北客家義民嘉年華「挑擔奉飯」今（27）日在台北市客家文化主題公園登場，台北市長蔣萬安聯手活動代言人李多慧，以及3000名鄉親組成的6大隊伍，共同挑起擔頭，傳承客家義民信仰的精神。李多慧在活動開場和輔大競技啦啦隊活力熱舞，並以客家話和民眾打招呼，引爆現場歡呼。

挑擔隊伍從台北市客家文化主題公園出發，行經羅斯福路，最終抵達中正紀念堂兩廳院藝文廣場，沿途由「Chill Hakka-揪客家」啦啦隊加油團為挑擔鄉親加油。今年參與挑擔奉飯的140個隊伍，融合了趣味裝扮、新創潮流、祈福意涵及融入客語推廣，充分展現多樣的客家文化。

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台北市市長蔣萬安表示，今年義民嘉年華活動主題是「Taipei Hakka Win」，「Win」除了代表是勝利，也代表我們客家不屈不撓、堅毅不拔的精神，面對各種困難挑戰，都能夠靠自身的力量，大家團結一致，克服困難。

蔣萬安說，今年活動遵循過去的傳統，有迎俗遶境、挑擔奉飯、踩街活動，每年透過這項活動讓客家精神不斷地傳承下去，希望讓更多的年輕朋友一起來參與。

蔣萬安活動前接受媒體聯訪表示，他知道大家都很喜歡李多慧，所以特別邀請她當活動代言人，有很多年輕朋友參加活動，「這就是多慧的魅力」。但蔣萬安也公開宣示，他是永遠死忠的「亘粉」，因為他太太（石舫亘）的名字裡有個「亘」。

至於職棒球季結束，李多慧明年是否會續留味全龍仍是未知，媒體詢問蔣萬安是否會開金口留下李多慧，蔣萬安表示希望李多慧能夠繼續帶給觀眾朋友更多精彩的舞蹈、各種演出和表演。

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，啦啦隊女神李多慧參與挑擔奉飯啟動儀式。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，民眾熱情參與，傳承客家義民的信仰精神。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，民眾熱情參與，傳承客家義民的信仰精神。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，民眾熱情參與，傳承客家義民的信仰精神，就連外國朋友也一同體驗挑走街。 （記者羅沛德攝）

台北市客家義民嘉年華「挑擔奉飯」活動27日於客家文化主題公園舉辦，台北市長蔣萬安（左三）聯手活動代言人、啦啦隊女神李多慧（左四）參與挑擔奉飯啟動儀式。 （記者羅沛德攝）

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