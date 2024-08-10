台中糕餅業者「興糕綵列迎七夕」 踩高蹺、雜耍活動多

踩高蹺精彩演出，博得觀眾熱烈掌聲。（記者張軒哲攝）

2024/08/10 14:44

〔記者張軒哲／台中報導〕恭賀羽球麟洋配奧運奪金，台中市政府觀旅局舉辦的「台中國際糕豐會」系列活動「興糕綵列迎七夕」，以台中糕餅文化為主角，邀請曾獲世界廚藝奧林匹克餐飲競賽金牌得主、烘焙女神-裴志偉，親自打造七夕主題「比翼雙飛」糖雕，製作出只能讓人大飽眼福、不能吃的糖雕蛋糕，祝福大家情人節快樂。

今日台中晴朗高溫，活動在豐原公老坪「流星花園幸福樂活園區」登場，為讓民眾歡度另類情人節，開幕式安排「展翅糕飛踩高蹺」、「高空疊疊樂」節目，另外，邀請台中市身心障礙者福利關懷協會，具有製作烘培、製作糕餅經驗的成員，與裴志偉一同參與過招學習，這群微笑天使不但是台中另類的糕餅業者，用自食其力的勵志故事，跟家人過不一樣的情人節。

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親子童樂會，由新象劇團擔綱「馬戲狂想」演出，以逗趣的小丑特技秀帶來滿場驚嘆及笑聲，傍晚的「民歌情人音樂會」，特邀素有情歌王子美名的王瑞瑜、當選過軍中情人的周子寒、學生情人招牌始祖于台煙等知名歌手經典情歌對唱，搭配星空草原的夕陽美景，劃下浪漫句點。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，首度創辦的「2024台中國際糕豐會」，以一系列的活動融合百年糕餅文化和代表性旅遊景點，例如端午節發展出全國首創的「五毒餅」，象徵驅邪安康，以狀元糕祭祀「豐原慈濟宮」文昌帝君祈求高分上榜，在百年歷史霧峰林家宮保第重現早期仕紳家宴風華等，展現出台中的觀光魅力以及糕餅和民眾生活的緊密關係，藉此吸引更多遊客來台中旅行，品嚐在地的美味糕點。

台中市糕餅公會新任理事長紀旭東指出，台中是全台烘焙產業最蓬勃發展的城市，吸引許多外地新人慕名來挑選喜餅，精緻品質與烘焙技藝堪稱全民認證，加上糕餅與糖最能象徵甜蜜與幸福，讓人吃在嘴裡、甜在心裡，因此活動中特別結合流星花園浪漫的場景，傳遞祝福給大家。

步步糕升雜技演出，獲得熱烈掌聲。（記者張軒哲攝）

台中國際糕豐會系列活動「興糕綵列迎七夕」，施放愛心氣球慶七夕。（記者張軒哲攝）

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