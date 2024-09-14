北護大攜手莿桐農會關懷獨居長者 推「綠色x照顧」

北護大護理系、長照系、語聽系USR種子計畫前往莿桐鄉農會綠色照顧站服務活動。（台北護理健康大學提供）

2024/09/14 20:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學結合在地團體推動長照！台北護理健康大學永續發展、大學社會責任推動中心與雲林縣莿桐鄉農會推動綠色照護站串連「綠色x照顧」服務。以最擅長的專業照護為出發點，從預防醫學跟環境永續的角度著手，透過專業與趣味兼顧的闖關遊戲設計，讓在地獨居長輩瞭解自己健康狀況、學習健康衛教新知，促進健康。

北護大與莿桐農會舉辦「莿桐543綠照站健康篩檢樂齡活動」，由護理系、長照系、語聽系師生組團前進莿桐鄉農會，針對高齡者認知力、協調力、記憶力、統合力、反應力及色辨力進行闖關遊戲關卡設計，讓長輩與學生的互動中獲得陪伴與快樂。

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此外，也藉由過關卡為長輩進行失智篩檢、聽力篩檢與吞嚥篩檢，使綠照站獲得健檢資訊能進一步關懷追蹤長輩的健康情形。

雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，雲林縣人口老化嚴重，過去有許多獨居長輩少出門，為了要鄉內長輩能出外活動，農會5年前投入長輩照顧，去年再結合農業部長期照顧2.0政策「綠色照顧」，由農會人員、家政志工陪伴長輩找回自信與快樂。

莿桐鄉農會是全台第一家綠色照顧示範站，以「預防勝於治療」的理念，用「溫度」與「制度」建立莿桐鄉綠照顧站團隊，打造自助、互助、共助的團隊精神。未來更期許結合課程活動幫助照顧站長輩「賦能」，實踐「老老照顧」成為生活周遭的幫助者，擴散照顧能量，有效延緩老化。

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