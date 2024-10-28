柯美蘭怒嗆蔡壁如「閉嘴」 吳靜怡：澆熄地方對黨中央熱度

吳靜怡今發文指出，柯美蘭的「悲情節奏」不僅被打亂，在群組怒嗆蔡壁如的舉動，則是將「地方小草」最討厭的內鬥搬上檯面，澆熄地方對黨中央的熱度。（資料照）

2024/10/28 10:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，柯文哲胞妹柯美蘭過去曾因哥哥是否去醫院探望重病父親而槓上蔡壁如，更直接在群組內要蔡「閉嘴」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今早發文指出，基隆市長謝國樑坦承有給「200萬」，打亂了柯美蘭的「悲情節奏」，而柯美蘭在群組怒嗆蔡壁如，則是將「地方小草」最討厭的內鬥搬上檯面，澆熄地方對黨中央的熱度。

吳靜怡提到，民眾黨昨日舉行的活動不論是實際參加人數或是討論熱度都是呈現驟降狀態，擊垮民眾黨的恐怕不是京華城案，而是柯文哲對於金錢操守的態度，但是民眾黨至今仍不願好好解釋，相比之下，謝國樑誠實面對政治獻金，卻成為柯家人的「擊敗人」。

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吳靜怡表示，柯美蘭本來要用父親病危、哥哥要被延押來製造「父子被司法訣別」的悲情攻勢，不料謝國樑承認有給經手人邱佩玲200萬元，這200萬並沒有做政治獻金申報，讓柯文哲清廉的貞節牌坊垮了，加上「木可」公司是柯文哲將黨庫贊助私有化的工具，對柯文哲支持者造成非常大的打擊。

吳靜怡提到，柯美蘭除了「悲情節奏」被打壞，還把地方小草最討厭的內鬥搬上檯面，柯美蘭公然在群組叫蔡壁如「閉嘴」，把自己編列為「柯家人」。吳靜怡認為，柯美蘭的行為在政治團體中不只忌諱，更是史無前例，甚至黨中央發言人系統還前後用相同言論來回應蔡壁如，挑釁意味濃厚。吳強調，柯美蘭不只毀了自己人設，更澆熄地方對黨中央的熱度。

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