嘉義中埔連10震！磁磚掉落、學校水塔破裂 災情擴及6村落

嘉義縣中埔今晨又發生2起地震，最大達芮氏規模3.8。（擷取自中央氣象署網站）

2024/10/28 10:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉今天凌晨0時27分、上午4點28分再度發生芮氏規模3.2、3.8地震，最大震度達4級，此地區自10月27日下午2點19分起，已連續發生10起地震；今早中埔鄉公所再獲通報有磁磚掉落災情，昨、今財損、房屋受損災情範圍擴及6個村落。

中埔鄉長李碧雲及鄉公所團隊持續勘災，李碧雲表示，昨下午發生地震，地震應變人員立即進駐公所，包括龍門社區活動中心4樓女兒牆被震垮，磚頭砸壞轎車、整排透天厝內部牆壁龜裂等災情，今凌晨又發生2震，再獲報中埔國中水塔破裂、民宅磁磚掉落等災情，幸並無人員受傷，初步統計，擴及地區包括富收村、義仁村、中埔村、隆興村、龍門村、鹽館村等6個村落。

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李碧雲表示，中埔鄉曾在1941年發生規模7.1大地震，大家都很擔心，希望經2天地震的能量釋放，避免發生重大災情；公所接獲案件通報都會一一前往勘查，協助居民向嘉義縣政府、中央爭取房屋結構鑑定相關補助。

中埔鄉長李碧雲（左）27日與立委陳冠廷（左二）勘查地震受災情形。（翻攝自陳冠廷臉書）

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