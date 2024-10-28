桃園市招考10稽查人員助打擊環保犯罪 起薪37.8K

桃市府環保局今年將對外招聘10名稽查新血，增加打擊環保犯罪能量。（環保局提供）

2024/10/28 10:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局今年將對外招聘10名稽查新血，並於10月21日對外公布甄選簡章，預計正取10名、備取20名，錄取後每月薪資以5等280薪點起敘，每月約3萬7800元。

環保局表示，報名期程自即日起至11月1日下午5點止，有意報考的民眾可於上班時間至環保局人事室（桃園市桃園區法治路1號）親自或委託報名，甄選簡章及報名表也可至環保局網頁（http://www.tydep.gov.tw） 最新消息自行下載，或至環保局人事室領取（電話:03-3386021#7107杜小姐）。

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環保局表示，此次甄選分為書面審查與面試2階段，第1階段書面審查通過者即可參加第2階段面試，所招募的約僱人員主要業務為辦理陳情案件、執行專案計畫以及緊急重大污染案件稽查等相關業務，需具備以下資格即可報名：1、具有專科以上學歷者；2、熟悉Office等相關電腦操作；3、具備英檢能力或具備環保相關證照、環境保護稽查相關經驗尤佳；4、須配合業務輪班。

環保局表示，桃園市近年來人口成長迅速，今年人口數已超過233萬人，工商產值高達4.8兆更是全國第一，工廠數量不僅龐大且型態複雜，市民對於環保議題日益關注，加上環保犯罪手法日益翻新，舉凡國土污染事件、非法棄置廢棄物、近鄰噪音、空氣異味等環境污染問題，均須透過環保稽查員即時處理以遏止污染蔓延，因此希望能藉由招募新血來增加稽查量能。

桃市府環保局今年將對外招聘10名稽查新血，增加打擊環保犯罪能量。（環保局提供）

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